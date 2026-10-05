به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «جهانگیر» در بخش دوم جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به دستور چندی پیش رئیس قوه قضاییه در خصوص بررسی پاداش‌های پرداختی به اعضای هیئت مدیره برخی از شرکت‌ها، اظهار کرد: طی روز‌های اخیر، اعضای هیئت مدیره یک شرکت پالایش نفت به سازمان بازرسی فراخوانده شدند و مبلغ پاداش دریافت‌شده را عودت دادند؛ همچنین مبلغی که از سوی این شرکت به صورت غیرقانونی بابت هزینه مسئولیت اجتماعی به یکی از استانداری‌ها پرداخت شده بود نیز عودت داده شد.

جهانگیر افزود: طی مدت اخیر ۳۴۴ شرکت دولتی شناسایی شده‌اند و طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون، مشخص شده که از این تعداد، ۸۲ شرکت زیان‌ده هستند، این شرکت‌ها با وجود آنکه زیان‌ده هستند، در سال گذشته پاداش پرداخت کرده‌اند.