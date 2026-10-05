دانشجویان دانشگاه مازندران در بابلسر با برگزاری تجمعی، بر وحدت و ایستادگی در برابر تلاش‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جمعی از دانشجویان دانشگاه مازندران ظهر دوشنبه ۱۳ مهر با حضور در میدان اصلی این دانشگاه در بابلسر، در خونخواهی رهبر شهید و شهدا تجمع کردند.

دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در این اجتماع، وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر تلاش‌های تفرقه‌افکنانه را پیام اصلی این تجمع عنوان کردند.

دانشجویان گفتند: اختلاف‌افکنی راه به جایی نمی‌برد و وقتی مردم و جوانان این سرزمین یکپارچه در میدان باشند، تلاش‌های تفرقه‌جویانه بی‌اثر خواهد شد.

در این اجتماع، دانشجویان بر حفظ وحدت و همبستگی تأکید کردند و این حضور را جلوه‌ای از میدان‌داری نسل جوان در حمایت از شهدا و ایستادگی در برابر دشمن دانستند.

مازندران بیش از ۲۵۰ شهید دانشجو تقدیم نظام و انقلاب کرده است.