به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس تحلیل نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استان، برای امشب رشد ابر ودربرخی مناطق استان احتمال وزش باد به نسبت شدید با احتمال گردوخاک ودر مناطق غربی استان احتمال رگبار پراکنده و خفیف پیش بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی وضعیت هوای استان اصفهان با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و بویین‌میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شوند.

وی ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان امروز به ۳۲ درجه و کمینه دمای آن به ۱۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

علی‌عسگریان با اشاره به پیش‌بینی پنج‌روزه وضعیت جوی اصفهان گفت: فردا سه‌شنبه ۱۴ مهر نیز آسمان نیمه‌ابری خواهد بود و وزش باد ادامه دارد.

وی اضافه کرد: برای روز‌های چهارشنبه ۱۵ مهر، پنجشنبه ۱۶ مهر و جمعه ۱۷ مهر نیز آسمانی کمی ابری تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی وضعیت هوای استان اصفهان تاکید کرد: بیشینه دمای اصفهان در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۳۲ درجه و در روز‌های پنجشنبه و جمعه به ترتیب ۳۲ و ۳۱ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.