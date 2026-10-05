رئیس کل دادگستری استان تهران از آماده شدن طرح حمایت قضایی از کسب‌وکارهای اینترنتی خبر داد و گفت: در این طرح، هم مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح شده و هم درخواست آنان برای اختصاص شعب ویژه و واحدهای قضایی متخصص لحاظ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پیگیری مصوبات دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه با جمعی از فعالان کسب‌وکار‌های اینترنتی و حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: طرح حمایت قضایی از کسب‌وکار‌های اینترنتی توسط دادگستری تهران آماده شده است؛ در طرح مذکور، هم مشکلات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های اینترنتی مطرح شده و هم درخواست‌های فعالان این حوزه برای اختصاص شعب ویژه و واحد‌های قضایی متخصص لحاظ شده است.

توسعه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: توسعه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، تمرکز دادگاه و دادسرا در یک ساختمان و همچنین اختصاص شعبی از همین مجموعه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کسب‌وکار‌های اینترنتی در دستور کار دادگستری استان تهران است.