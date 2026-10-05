رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از ورود برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهر ابرکوه به مرحله اجرایی خبر داد و گفت: حدود ۳۰ هزار نفر از جمعیت شهری این شهرستان تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار گرفته‌اند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمود نوری شادکام در نشست هماهنگی برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته، زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در ابرکوه فراهم شده و پزشکان سطح یک و دو و تیم‌های سلامت مشخص شده‌اند.



وی افزود: بخش عمده مشکلات اجرایی این طرح برطرف شده و اکنون تمرکز بر تکمیل آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی آنان از خدمات پزشک خانواده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: در برنامه پزشک خانواده، هر فرد یک پزشک و تیم سلامت مشخص دارد که وضعیت بیماری‌ها، دارو‌های مصرفی و روند مراقبت‌های او را پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، بیمار از طریق نظام ارجاع به سطوح تخصصی‌تر معرفی می‌شود.

مسعود شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز گفت: مرحله استقرار برنامه پزشک خانواده در شهر ابرکوه پشت سر گذاشته شده و تیم‌ها و پایگاه‌های پزشک خانواده به همراه اعضای خود در مراکز خدمات جامع سلامت و مطب‌ها مستقر شده‌اند.



وی افزود: اکنون وارد فاز اجرایی برنامه شده‌ایم و محور اصلی فعالیت‌ها، ارائه مراقبت‌های سلامت به جمعیت تحت پوشش، ارجاع افراد در صورت نیاز به سطوح بالاتر خدمات و پیگیری مراقبت‌های آنان است.



وطن‌چیان، سرپرست شبکه بهداشت و درمان ابرکوه نیز با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح گفت: حدود ۳۰ هزار نفر از شهروندان ابرکوه که تحت پوشش بیمه‌های پایه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی هستند، وارد برنامه پزشک خانواده شده‌اند.



وی ادامه داد: در مرحله نخست، شهروندان پزشک خانواده مورد نظر خود را انتخاب کردند و افرادی که پزشک خانواده خود را انتخاب نکرده بودند نیز به صورت سیستمی به یک پزشک خانواده منتسب شدند و از طریق پیامک از پزشک تعیین‌شده مطلع شدند.



سرپرست شبکه بهداشت و درمان ابرکوه با تأکید بر آمادگی مجموعه بهداشت و درمان شهرستان برای اجرای این برنامه گفت: در حال حاضر شهروندان مشمول طرح در شهر ابرکوه دارای پزشک خانواده هستند و مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان و بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) برای اجرای مطلوب برنامه و ارائه خدمات به مردم پای کار هستند.



برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با هدف ایجاد دسترسی منظم‌تر مردم به خدمات سلامت، ارائه مراقبت‌های مستمر، ارجاع هدفمند بیماران به سطوح تخصصی و پیگیری روند درمان در شهر ابرکوه در حال اجراست.