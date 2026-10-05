پخش مجموعه تلویزیونی «ماه عسل» به زودی از شبکه سه آغاز می‌شود. مجموعه تلویزیونی «تیم درمان» هم با محوریت زندگی و فداکاری‌های کادر درمان در زمان کرونا، در حال تصویربرداری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «ماه عسل» به کارگردانی منوچهر هادی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی، پس از پایان پخش مجموعه «دیوار دفاعی»، در روز‌های فرد از شبکه سه پخش خواهد شد.

«ماه عسل» از تولیدات سیمافیلم است که در این مجموعه، زنده‌یاد اکبر عبدی در کنار بازیگرانی همچون امیر کاظمی، مریم مومن، یوسف تیموری، قدرت‌الله ایزدی و دیگر بازیگران به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «تیم درمان» به کارگردانی محمد عبدی‌زاده و تهیه‌کنندگی سید محسن جاهد، با گذشت نیمی از مراحل تولید، همچنان در فضای بیمارستانی ادامه دارد و گروه تولید این روز‌ها مشغول ضبط بخش‌هایی از مجموعه با موضوع دوران شیوع کرونا در بیمارستانی در غرب تهران هستند.

این قسمت ها با بازنمایی شرایط دشوار بیمارستان‌ها در روز‌های همه‌گیری کرونا، گوشه‌ای از تلاش‌ها، ایثار و فداکاری پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در مواجهه با این بحران را به تصویر می‌کشد، روز‌هایی که کادر درمان در خط مقدم مقابله با بیماری، مسئولیت سنگینی را بر عهده داشتند.

«تیم درمان» در ۱۶ قسمت و با الهام از خاطرات واقعی پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت ساخته می‌شود و به دغدغه‌ها، ترس‌ها، چالش‌های حرفه‌ای و مسائل شخصی این گروه می‌پردازد. این مجموعه ساختاری داستانی و چندروایتی دارد و در هر قسمت، ماجرای یک بیمار و اتفاقات مرتبط با روند درمان او روایت می‌شود.

در این مجموعه، بیتا سحرخیز و با معرفی لیلا محمدی در نقش شخصیت اصلی داستان، در کنار بازیگرانی از جمله علیرضا جلالی‌تبار، زهرا سعیدی، معصومه بافنده، صهبا شرافتی، صفورا خوش‌طینت، ساقی زینتی، محمدرضا رهبری، ذبیح افشار، نرگس امینی، فهیمه مؤمنی، مجید شکری، طا‌ها محمدی، کامبیز بنان، شادی منصوری، سعید عسکری و بهار بهمن‌پور، به ایفای نقش می پردازند.

این مجموعه به سفارش معاونت برون‌مرزی صداوسیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور تولید می‌شود.