

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به منظور ارتقای دانش مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد و مرکز رشد صدا و سیمای مرکز یزد امضا شد تا با اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های آموزشی و تجربی، مسیر شکوفایی استعداد‌های جوان و تعالی فرهنگ و هنر استان هموارتر شود.



مدیرکل صدا و سیمای استان یزد با اشاره به اهداف مرکز رشد صداوسیما، گفت: یکی از وظایف مهم ما در رسانه ملی، تربیت نیروی انسانی متعالی، متخصص و متعهد است. ایجاد مرکز رشد در صدا و سیمای یزد، پاسخی به همین نیاز است تا با استفاده از اساتید مجرب و کارگاه‌های تخصصی در سطح استان، جایگاه هنر و فرهنگ یزد را تعالی بخشیم.



احسان کریمی افزود: امیدواریم این تفاهم‌نامه که بر پایه هم‌افزایی دستگاه‌های استان بنا شده، نقش‌آفرینی ویژه‌ای در تربیت نیرو‌های متبحر داشته باشد و با ایجاد "حال خوب" در مردم از طریق آموزش‌های مهارت‌محور، شاهد ارتقای جایگاه استان یزد باشیم.



وی اظهار داشت: این تفاهم‌نامه نویدبخشِ دورانی است که در آن، مهارت‌های فنی با هنرِ رسانه پیوند می‌خورند. با اجرایی شدن این توافق، جوانان یزدی فرصت خواهند داشت در محیطی که از تخصص فنی و ابزار‌های رسانه‌ای بهره می‌برد، آموزش ببینند.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد هم در این نشست با تأکید بر مأموریت اصلی این سازمان در جهت توانمندسازی جامعه و تقویت بازار کار، اظهار داشت: با هم‌افزایی ایجاد شده، ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌های متقابل هستیم.



طالبی افزود: اشتراک‌گذاری کارگاه‌های آموزشی، بهره‌گیری از تجهیزات و مربیان مجرب هر دو دستگاه و برگزاری جشنواره‌های مشترک، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آموزش‌های کاربردی‌تری را به جامعه مخاطب برساند.

