رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به وابستگی ۹۵ درصدی هزینه‌های هوانوردی به نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت بلیت، از برخورد با نرخ‌های غیرمتعارف و تدوین بسته جامع صیانت از حقوق مسافران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در تشریح عوامل مؤثر بر نرخ‌گذاری بلیت هواپیما و آخرین وضعیت خدمات‌دهی ناوگان هوایی کشور، هزینه‌های ارزی را چالش اصلی شرکت‌های هواپیمایی دانست.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد از هزینه‌های صنعت هوانوردی ارزی است، اظهار کرد: تأمین قطعات هواپیما با ارز انجام می‌شود و با بالا رفتن هزینه‌های ساعت صندلی پرواز، فشار مالی ایرلاین‌ها افزایش می‌یابد. همچنین قیمت سوخت هوایی بر مبنای ۳۰ درصد نرخ‌های خلیج فارس محاسبه می‌شود که این بخش نیز به‌طور مستقیم از نوسانات ارزی تأثیر نمی‌پذیرد؛ اما در مجموع ساختار هزینه‌ای صنعت کاملاً ارزی است.

واکنش به قیمت‌گذاری و نرخ‌های نامتعارف

شیرودی درباره قیمت بلیت در برخی مسیرهای پروازی از جمله پروازهای نجف گفت: با وجود فشار هزینه‌ها، نرخ‌ها باید در چارچوب مشخصی عرضه شوند. برای نمونه، در حالی که قیمت برخی بلیت‌ها در محدوده‌های منطقی اعلام می‌شود، گاه به دلیل مدل‌های کسب‌وکار، پروازهای کانکشنی (اتصالی) یا نوسانات عرضه و تقاضا، ارقام بالاتری مشاهده می‌شود؛ برای مثال روز گذشته نرخی معادل ۵۰ میلیون تومان اعلام شده بود که سازمان هواپیمایی با موارد تخلف و قیمت‌های غیرمتعارف قاطعانه برخورد می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه سازمان هواپیمایی در قیمت‌گذاری مستقیم بلیت‌های داخلی و خارجی دخالت نمی‌کند، افزود: با وجود عدم ورود مستقیم، تلاش شده است تا با نظارت بر بازار، تعادل نسبی در عرضه و قیمت‌ها حفظ شود.

ریشه‌یابی تأخیرهای پروازی و محدودیت‌های زیرساختی

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص گلایه‌های مردمی پیرامون تأخیر و لغو پروازها تصریح کرد: بخشی از این تأخیرها ناشی از شرایط خاص جنگی و تحریم‌های ظالمانه است که ایرلاین‌ها را در تأمین به‌موقع قطعات و تجهیزات با مضیقه مواجه می‌کند. همچنین بروز برخی مشکلات فنی در حوزه رادارها و زیرساخت‌ها در این پدیده‌ها مؤثر است که این مسائل با فوریت از سوی سازمان رصد و پیگیری می‌شود.

ابلاغ رسمی حقوق مسافر در راه است

شیرودی در پایان با تأکید بر صیانت از حقوق شهروندی در سفرهای هوایی گفت: تدوین و ابلاغ حقوق مسافر به‌صورت کاملاً قانونی و شفاف در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. به زودی با انتشار رسمی این دستورالعمل، مسافران می‌توانند در صورت بروز مشکلاتی نظیر تأخیرهای طولانی یا لغو پرواز، به صورت قانون‌مند مطالبات و حقوق خود را از شرکت‌های هواپیمایی پیگیری کنند.