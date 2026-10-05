به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و آشنایی دانش‌آموزان با نقش پلیس در تأمین امنیت و آرامش جامعه برگزار شد.

سرهنگ مهدی کریمی افزود: در این آیین، بر اهمیت همکاری و تعامل میان خانواده، مدرسه و پلیس در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد محیطی امن و آرام برای رشد و تعالی دانش‌آموزان تأکید شد.

وی گفت:هفته فراجا فرصتی برای رشد و توجه ویژه به برقراری نظم و امنیت و تبیین و آشنایی نسل آینده با اهمیت قانون‌مداری، احترام به حقوق دیگران و نقش خود در حفظ امنیت اجتماعی است.