دولت هلند در حال بررسی ممنوعیت سراسری استفاده از تلفن همراه در مدارس است؛ طرحی که بر اساس آن از ابتدای سال آینده میلادی دانش آموزان را ملزم می‌کند تلفن‌های همراه خود را در تمام ساعات حضور در مدرسه کنار بگذارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دولت هلند می‌گوید این اقدام با هدف محافظت از کودکان در برابر پیامد‌های استفاده بیش از حد و آسیب‌زای فضای مجازی دنبال می‌شود.

مقام‌های هلندی درباره الگوریتم‌های اعتیادآور، پخش خودکار ویدئو‌ها و تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش هشدار داده‌اند.

هلند پیش از این نیز استفاده از تلفن همراه را در کلاس‌های درس محدود کرده بود. کابینه هلند همچنین به دنبال تعیین حداقل سن برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی است.