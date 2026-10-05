۲ کامیون حامل مرغ‌های پایان‌دوره مادر و تخم‌گذار به همراه ادوات کشتار و پرکنی غیرمجاز در بابل کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل دامپزشکی مازندران از شناسایی و انهدام یک باند سازمان‌یافته کشتار غیرمجاز طیور در شهرستان بابل خبر داد.

حمزه آقاپور کاظمی گفت: در پی رصد اطلاعاتی واحد حراست دامپزشکی استان و شناسایی یک واحد غیرمجاز، عملیات مشترک با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان در بابل انجام شد.

وی افزود: ساعت ۲۳ شامگاه، ۲ دستگاه کامیون حامل مرغ‌های تخم‌گذار و مادر که در شرایط غیربهداشتی نگهداری می‌شدند، به همراه ادوات کشتار و پرکنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: متخلفان با کشتار غیرمجاز طیور و بدون رعایت موازین شرعی و بهداشتی، مرغ‌های پایان‌دوره را بسته‌بندی و با عنوان مرغ بومی در بازار‌های محلی عرضه می‌کردند.

آقاپور کاظمی افزود: با دستور مقام قضایی، محموله مرغ‌های زنده برای انجام فرآیند کشتار صنعتی، انجماد، ضبط موقت و نمونه‌برداری آزمایشگاهی به کشتارگاه منتقل شد.

وی گفت: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام بازدارنده به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اینکه امنیت غذایی شهروندان خط قرمز دامپزشکی است، افزود: با هرگونه اقدام غیرقانونی که سلامت عمومی را به خطر بیندازد، برخورد قانونی خواهد شد.

وی از شهروندان خواست فرآورده‌های خام دامی و طیور مورد نیاز خود را فقط از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.