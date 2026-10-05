به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد از فعالیت ۳۷۲ همیار پلیس در شهر یزد خبر داد و گفت: همراهی و فعالیت همیاران پلیس کاهش حوادث ترافیکی را به دنبال داشته است.

سرهنگ دستوار افزود: برای هر دبستان دو دانش اموز به عنوان پلیس مدرسه انتخاب شده که موضوع ایمنی مقابل مدارس را پیگیری می‌کنند.



طلایی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداریزد در این همایش با قدردانی از تلاش نیرو‌های راهنمایی رانندگی مهمترین معضل شهر یزد را ترافیک دانست و از برنامه ریزی برای روان سازی مسیر‌ها و کاهش ترافیک خبر داد.



تجلیل از همیاران پلیس و افرادی که در اجرای این طرح همکاری داشتند از برنامه‌های این همایش بود.