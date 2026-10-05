به گزارش خبرگزاری صداوسیما،­ رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با سید حامد حسینی در برنامه «روی خط» شبکه خبر، از آغاز مرحله دوم پرداخت وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی خبر داد و گفت: متقاضیانی که از قبل ثبت نام کردند به نوبت ماهانه تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

مشروح گفتگوی محمد اسدی با سید حامد حسینی را در ادامه بخوانید:­

حمایت های مالی از بازنشستگان

مجری: دومین مرحله پرداخت وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی آغاز شده است؛ جزئیات این وام و شرایط استفاده از آن چیست؟

محمد اسدی: این وام قرض‌الحسنه امسال برای ۳۳۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است که به صورت ماهانه و بر اساس سهمیه‌هایی که توسط کانون‌های بازنشستگی­­ قبلاً نام‌نویسی شده، پرداخت می‌شود.

مجری: آیا دریافت این وام امسال محدودیتی داشته است؟

اسدی: بله، دریافت­ این تسهیلات برای ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کل کشور وجود دارد، اما محدودیت‌هایی هم دارد؛ برای مثال افرادی که در سال ۱۴۰۳ تسهیلات گرفته‌اند، قابل ثبت مجدد نیستند. نکته مهم این است که این وام کاملاً غیرحضوری است؛ یعنی نیازی به مراجعه به بانک یا ارائه سند ضمانتی نیست و مبلغ مستقیماً به حساب فرد واریز می‌شود.

مجری: مبلغ وام نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

محمد اسدی: پرداخت وامن به بازنشستگان هرسال منظم صورت گرفته­ و هرسال این وام با ده میلیون افزایش پرداخت شده است، ­ با توجه به شرایط تورم، اگر پارسال مبلغ تسهیلات ۵۰ میلیون تومان بوده، امسال این مبلغ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این پرداخت‌ها توسط بانک رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌شود و سهمیه‌های دریافت وام سرانه، ­­به صورت ماهانه بین استان‌ها و کانون‌های شهرستانی تقسیم می‌گردد که به صورت نوبتی و ثبت نام قبلی به بازنشستگان پرداخت­ می‌شود.

مجری: علاوه بر وام قرض‌الحسنه، چه تسهیلات حمایتی دیگری برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است؟

محمد اسدی: دو تسهیلات مهم دیگر وجود دارد؛ اول، سامانه «بتای» بانک رفاه که با حدود ۱۴ هزار مرکز خرید قرارداد دارد. بازنشستگان می‌توانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان کالای اقساطی خریداری کنند. پس از اعتبارسنجی توسط مرکز خرید و تأیید بانک، اقساط آن از ۶۰ درصد حقوق فرد برداشت می‌شود و نیازی به مراجعه به بانک رفاه­ نیست. دوم، طرح­ خرید ویژه­ بازنشستگان است که بانک رفاه برای خرید، ­کارت خرید تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دهد که اعتبارسنجی آن نیز در خود بانک انجام می‌شود. بازنشسته به­فروشگاه مراجعه می‌کند و درصورتی که حقوقش ۶۰ درصد اقساط این خرید را پوشش بدهد می‌تواند از این کارت خرید استفاده کند.

مجری: ایا این‌ها مجموعه حمایت‌های مالی از بازنشستگان است؟ ­

­محمد اسدی: اخیراً پیامک‌هایی با این عنوان ارسال می‌شود، ­مبنی بر پرداخت­­وام‌های ۱۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان و­ درخواست مشخصات بازنشسته را میکنند که­­این یک کلاهبرداری است! ما چنین وامی نداریم. بازنشستگان باید بسیار مراقب باشند. تمام وام‌هایی که ما پرداخت می‌کنیم یا همان وام ۶۰ میلیونی است و یا دو مورد اعتباری که در فروشگاه‌ها انجام می‌شود. خبر‌هایی مثل «وام ۱۵۰ میلیون تومانی» کاملاً کذب است. لطفاً اطلاعات خود را در اختیار این افراد قرار ندهید تا گرفتار کلاهبرداران نشوید.



رفع چالش‌های مسکن و معیشت



سید حامد حسینی: در مورد بحث مسکن، چه برنامه‌ای برای حمایت از بازنشستگان دارید؟

محمد اسدی: حدود ۳۰ درصد از بازنشستگان مسکن شخصی ندارند. اگرچه آمار دقیق نداریم، اما این جمعیت نیاز به توجه ویژه‌ای دارد. ما در برخی کانون‌های شهرستان‌ها در قالب «تعاونی‌ها» و همکاری با مسکن ملی، اقداماتی انجام داده‌ایم تا شرایط برای تهیه مسکن مهیا شود. با توجه به اینکه کشور به سمت جامعه سالمندی می‌رود، نباید بازنشسته در برابر خانواده خود با چالش اجاره‌نشینی و فشار مالک رو‌به‌رو باشد. دولت باید مانند طرح مسکن ملی، نگاه ویژه‌ای به این افراد داشته باشد.

مجری: در مورد افزایش حقوق‌ها و معوقات، وضعیت به چه صورت است؟

محمد اسدی: افزایش حقوق‌ها از اول سال برای کارمندان اعمال می‌شود، اما برای ما بازنشستگان، ماه فروردین را گرفتیم و معوقات اردیبهشت هنوز پرداخت نشده است. در جلسات اخیر با مدیرعامل تأمین اجتماعی، امیدواری ایجاد شده که شاید در همین ماه پرداخت شود. البته چالش‌هایی مثل بروز جنگ و مشکلات منابع مالی سازمان، باعث بروز این تأخیر شده است. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد-هزینه‌ای است و اولین اولویت آن پرداخت حقوق بازنشستگان است.

حسینی: علاوه بر حقوق، مزایای جانبی مثل حق مسکن یا عائله‌مندی چطور است؟

محمد اسدی: ما در جلسات متعددی با مدیرعامل سازمان تلاش کردیم، اما هنوز به توافق نرسیده‌ایم. برای مثال حق مسکن بازنشستگان بسیار ناچیز است (حدود ۲۷۰ هزار تومان). همچنین بحث کمک معیشتی و عائله‌مندی که باید طبق قانون کار برابر با کارکنان دولت باشد، هنوز نتیجه‌ای نداشته است.



­ توجه به حوزه سلامت و بیمه تکمیلی بازنشستگان



سید حامد حسینی: در بحث بیمه تکمیلی، تفاوت طرح‌های عمومی و طلایی چیست؟

محمد اسدی: دو طرح داریم؛ طرح ۱ که عمومی است و سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای بستری‌ها و جراحی‌های تخصصی دارد. اما طرح «طلایی» که بسیاری انتخاب کرده‌اند، بسیار متفاوت است؛ در طرح طلایی سقف ۱۲۰ میلیون تومان برای بستری و ۷۵۰ میلیون تومان برای پاراکلینیکال (آزمایش و تصویربرداری) وجود دارد و در بحث بیماران خاص نیز پوشش بدون سقف دارد. همچنین در طرح طلایی، پوشش دارو و ویزیت نیز وجود دارد.

سید حامد حسینی: سازمان تأمین اجتماعی خود مراکز درمانی دارد، اما مشکل اصلی بازنشستگان در درمان چیست؟



محمد اسدی: سازمان حدود ۴۰۰ مرکز ملکی و ۷۸ بیمارستان دارد که درمان در آنها رایگان است. آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه میلیون‌ها ویزیت و بستری رایگان در این مراکز انجام می‌شود. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که به دلیل ازدحام زیاد در مراکز دولتی، مردم به بخش‌های خصوصی می‌روند که هزینه بسیار بالایی دارد. از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌های نظام پزشکی باعث شده است که تعهدات بیمه‌های تکمیلی با چالش جدی رو‌به‌رو شود و پوشش لازم برای بازنشسته فراهم نباشد.

مجری: با توجه به بالا رفتن سن بازنشستگان و نیاز بیشتر به درمان، چه راهکاری وجود دارد؟

محمد اسدی: با بالا رفتن سن، بخش بزرگی از حقوق بازنشسته صرف هزینه درمان می‌شود. یکی از مشکلات بزرگ، مصوبات شورای عالی بیمه است. مثلاً مصوبه‌ای مبنی بر اینکه هزینه دارو، غذا و لبنیات بیمار در بیمارستان توسط بیمه پرداخت شود، اما متأسفانه شرکت‌های بیمه از پرداخت آن زیر بار نمی‌روند و این هزینه از جیب بیمار (بازنشسته) کنده می‌شود.

مجری: آیا این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟

محمد اسدی:­بله، این موضوع را در بالاترین سطح، یعنی در حضور رئیس‌جمهور مطرح کردیم. ما به صورت مستمر مکاتبه می‌کنیم. خوشبختانه ایشان در جلسه اخیر با نگاهی عملیاتی، دستور تشکیل یک «کارگروه ویژه» را صادر کردند که با ریاست خود ایشان، این مسائل و چالش‌های بیمه‌ای و حقوقی بازنشستگان را بررسی و حل خواهد کرد.

­پیگیری معوقات بازنشستگان

حسینی: در مورد افزایش حقوق‌ها و معوقات، وضعیت به چه صورت است؟ آیا پاسخی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کرده‌اید؟

محمد اسدی: افزایش حقوق‌ها برای کارمندان از ابتدای سال اعمال شده، اما ما به عنوان بازنشسته، ماه فروردین را دریافت کرده‌ایم و هنوز با معوقات ماه اردیبهشت رو‌به‌رو هستیم. در جلسه دیروز با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، امیدواری زیادی ایجاد شد که ان‌شاءالله این معوقات در همین ماه پرداخت شود. البته این مسئله هر ساله تکرار می‌شود. سال‌هایی که پرداخت‌ها منظم بود، شاید بتوان گفت نتیجه عزم مدیران و برنامه‌ریزی پیشین سازمان بود؛ اما امسال به دلیل چالش‌های ناشی از شرایط جهانی (بروز جنگ) و محدودیت در منابع مالی، با این مشکل مواجه شده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه‌ای است و اولین و مهم‌ترین تعهد آن، پرداخت حقوق بازنشستگان است.

مجری: علاوه بر حقوق اصلی، وضعیت مزایای جانبی و کمک‌های معیشتی چگونه است؟

محمد اسدی: ما در جلسات متعدد با مدیرعامل سازمان، برای افزایش مزایای جانبی تلاش کردیم، اما هنوز به توافق نرسیده‌ایم. مزایای فعلی بسیار ناچیز است؛ برای مثال حق مسکن بازنشستگان تنها ۲۷۰ هزار تومان است که افزایش آن هم با چالش مواجه است. همچنین موضوع کمک معیشتی ۶۰۰ هزار تومانی و پرداخت «عائله‌مندی و اولاد» که طبق قانون کار باید برابر با کارکنان دولت باشد، هنوز نتیجه‌ای نداشته و به نتیجه نرسیده است.

مجری: با توجه به اینکه این مزایا افزایش نیافته، سازمان چه حمایت‌های دیگری از بازنشستگان به عمل می‌آورد؟ *

رئیس کانون بازنشستگان کشوری: باید به یک نکته بسیار مهم اشاره کنم؛ بازنشستگان قشری هستند که در دوران جوانی، به‌ویژه در جنگ دفاع مقدس، پای صحنه بودند؛ بسیاری از آنها رزمنده یا خانواده شهدا هستند. با وجود تمام این ایثارگری‌ها، به نظر من در بحث توجه به مشکلات مالی آنها، نوعی «کم‌لطفی» صورت می‌گیرد. دولت باید تعهدات خود را عمل کند تا سازمان بتواند حقوق‌ها را به‌موقع پرداخت کند.

مجری: نگرانی اصلی شما از آینده معیشتی بازنشستگان چیست؟

محمد اسدی: ما نگران آینده هستیم. با افزایش سن، هزینه‌های زندگی بالا می‌رود و از سوی دیگر، روحیه بازنشسته نیز تحمل فشار را ندارد. بازنشسته در سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، چنان عزت نفس و بزرگی و غروری دارد که هرگز نمی‌خواهد به سوپرمارکت برود و بگوید: «آن چیزی را بدهید، بعداً می‌آورم و پرداخت می‌کنم». آنها نمی‌خواهند از دیگران قرض بگیرند یا کالا را اقساطی از همسایه‌ها بخرند. اما از سوی دیگر، اعضای خانواده آنها نیز نیاز‌های خود را دارند؛ فرزندی که می‌خواهد ماشینش را عوض کند یا نیاز به هزینه عروسی داشته باشد، خانواده را ناچار به رفتن سراغ تسهیلات می‌کند.

واقعیت این است که هزینه زندگی بازنشستگان به‌مراتب بیشتر از جوانان شاغل است، در حالی که درآمد آنها محدودتر و کمتر شده است. این است چالش اصلی ما؛ اینکه چگونه می‌توانیم شرایطی ایجاد کنیم که این افراد بتوانند بدون آسیب به عزت نفس خود، نیازهایشان را برطرف کنند.



­جزئیات دقیق طرح‌های بیمه تکمیلی و بحران هزینه‌های درمانی

سید حامد حسینی: در مورد بیمه تکمیلی، لطفاً تفاوت دقیق طرح ۱ (عمومی) و طرح طلایی را از نظر میزان پوشش درمانی و دارو توضیح دهید.

محمد اسدی: ما دو طرح داریم. در طرح ۱ (عمومی)، سقف پوشش بستری و جراحی‌های تخصصی ۱۰۰ میلیون تومان است که از این مبلغ، ۴۵ میلیون تومان هم به صورت اضافه پرداخت می‌شود. در مورد چشم‌پزشکی، در طرح عمومی برای هر چشم مبلغ ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای هر دو چشم ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در طرح عمومی، بخش دارو و ویزیت پوششی ندارد. اما طرح طلایی بسیار متفاوت است. در این طرح، پوشش پاراکلینیکال (آزمایش و تصویربرداری) ۷۵ میلیون تومان است. نکته بسیار مهم این است که در طرح طلایی، برای بیماران خاص، پوشش کاملاً بدون سقف است؛ یعنی حتی اگر هزینه‌ها به بالای یک میلیارد تومان هم برسد، باز هم پرداخت می‌شود. همچنین در طرح طلایی، بخش دارو و ویزیت نیز دارای پوشش است.

حسینی: سازمان تأمین اجتماعی خودش مراکز درمانی دارد، اما چرا بازنشستگان همچنان با چالش هزینه‌های سنگین درمان رو‌به‌رو هستند؟

محمد اسدی: طبق ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی (مصوبه سال ۱۳۶۸)، سازمان ملزم به ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان است. سازمان حدود ۴۰۰ مرکز ملکی، شامل ۷۸ بیمارستان و تعدادی درمانگاه دارد که در آنها خدمات کاملاً رایگان است. آمار‌های ما نشان می‌دهد که در سال جاری، حدود ۱۵۲ میلیون ویزیت و حدود یک میلیون بستری در این مراکز رایگان انجام شده است.

اما مشکل از اینجا شروع می‌شود که به دلیل ازدحام زیاد در این مراکز دولتی، افراد ناخودآگاه به سمت بخش‌های خصوصی و بیمارستان‌های خارج از سازمان می‌روند که هزینه‌های بسیار سنگینی دارد. از طرفی، افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌های نظام پزشکی باعث شده است که تعهدات بیمه‌های تکمیلی با چالش جدی رو‌به‌رو شود و دیگر نتوانند پوشش لازم را برای بازنشسته فراهم کنند.

مجری: با توجه به افزایش سن بازنشستگان، هزینه‌های درمان چگونه بر معیشت آنها اثر می‌گذارد؟ *

محمد اسدی: وقتی سن بالا می‌رود، وارد بحث «جامعه سالمندی» می‌شویم. در این مرحله، بخش بسیار بزرگی از حقوق بازنشسته (تا دو سوم حقوق) صرف هزینه‌های درمان، نگهداری و جراحی‌های سنگین می‌شود. این یک چالش مضاعف است؛ از یک سو هزینه‌ها بالا می‌رود و از سوی دیگر، تقاضا برای خدمات درمانی بیشتر می‌شود.

مجری: یک موضوع بسیار عجیب و دردناک در مورد هزینه‌های جانبی بیمارستان شنیده می‌شود؛ اینکه بیمه‌ها هزینه‌های دارو و غذا را پوشش نمی‌دهند. حقیقت این موضوع چیست؟

محمد اسدی: بله، این یک آسیب بزرگ است. در شورای عالی بیمه مصوبه‌ای تصویب شده که برای جبران هزینه‌های دارو، غذا و لبنیات بیمار، مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر شب بستری باید پرداخت شود. اما مشکل اینجاست که شرکت‌های بیمه زیر بار پرداخت این مبلغ نمی‌روند و این پول از جیب بیمار (بازنشسته) کنده می‌شود. برای مثال، اگر یک بازنشسته ۱۰ شب در بیمارستان بستری شود، بدون اینکه هیچ بیمه پایه یا تکمیلی آن را پوشش دهد، مجبور است ۷ میلیون تومان بابت این هزینه‌ها پرداخت کند. این یعنی رنج بیماری، دوچندان شده است.

مجری: آیا برای حل این مشکل که ارتباط مستقیمی با هزینه‌های روزمره بیمار دارد، پیگیری مشخصی انجام شده است؟

محمد اسدی: بله، ما این موضوع را در بالاترین سطح، یعنی در حضور رئیس‌جمهور مطرح کردیم. در مراسمی که دو هفته پیش برگزار شد، با مسئولین بیمه و تأمین اجتماعی درباره این موضوع مطالبه‌گری کردیم. ما تأکید کردیم که اگر این موضوع در شورای عالی بیمه تصویب شده، پس شرکت‌های بیمه باید آن را اجرا کنند و نباید بار آن بر دوش بیمار باشد. ما مکاتبات لازم را انجام داده‌ایم؛ اگرچه هنوز به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده‌ایم، اما با پیگیری‌های مستمر و با توجه به صحبت‌های عملیاتی رئیس‌جمهور، انتظار داریم که یک کارگروه ویژه با ریاست ایشان برای حل این چالش‌های بیمه‌ای تشکیل شود.



پیگیری کانون بازنشستگان برای تأمین مسکن و رفاه اجتماعی



محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در گفت‌و‌گو با برنامه «روی خط»، با اشاره به وضعیت دشوار زندگی بازنشستگان، خواستار توجه ویژه دولت به حوزه مسکن و رفاه این قشر شد. وی ضمن انتقاد از تمرکز صرف برنامه‌های دولتی بر جوانان، از تلاش برای احیای طرح‌های گردشگری رایگان و ایجاد بستر‌های جدید برای تأمین مسکن بازنشستگان خبر داد.

­چالش مستأجری؛ فراتر از یک مشکل اقتصادی، یک آسیب اجتماعی

مجری: با توجه به اینکه بسیاری از تسهیلات بانکی محدودیت‌هایی دارند، برنامه مشخصی برای حمایت از مسکن بازنشستگان دارید؟

محمد اسدی: با جسارت می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از بازنشستگان کشور فاقد مسکن شخصی هستند. ما در کانون، برنامه‌هایی را دنبال می‌کنیم؛ برخی از کانون‌های استانی و شهرستان‌ها در قالب «تعاونی‌ها» و با همکاری نهاد‌هایی مانند مسکن ملی، گام‌هایی برداشته‌اند و شرایطی را مهیا کرده‌اند که بازنشستگان بتوانند از این فرصت‌ها برای تأمین مسکن استفاده کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه دولت افزود: «با توجه به اینکه کشور وارد دوران سالمندی شده است، باید توجه ویژه‌ای به این قشر صورت گیرد. بسیار ناراحت‌کننده و دشوار است که بازنشسته در برابر خانواده خود با چالش مستأجری رو‌به‌رو باشد. اگر مانند طرح مسکن ملی، به این افراد توجه شود، قطعاً توان تأمین مسکن را خواهند داشت. اما در حال حاضر، تمرکز اصلی برنامه‌های دولتی بیشتر بر جوانان است و ما باید برای جمعیت رو به رشد بازنشستگان، طرح‌های حمایتی متنوع‌تری طراحی کنیم.»



­احیای طرح «کرامت رضوی» و توسعه خدمات گردشگری

حسینی: در حوزه رفاه و گردشگری، چه برنامه‌هایی برای بازنشستگان در دستور کار دارید؟

محمد اسدی: ما در تلاشیم تا طرح‌های حمایتی را در قالب‌های مختلف از جمله مسکن و گردشگری دنبال کنیم. در حوزه گردشگری، ما در سال‌های گذشته با موفقیت‌هایی همراه بودیم، اما امسال به دلیل برخی چالش‌های جهانی و نوسانات، فعالیت‌ها کمی متوقف شد. با این حال، ما در تلاشیم تا طرحی به نام «کرمت رضوی» را دوباره احیا کنیم.

وی در تشریح این طرح گفت: «در طرح کرامت رضوی، بازنشستگان با حقوق‌های پایین‌تر، بر اساس قرعه‌کشی یا اولویت‌بندی، به‌صورت کاملاً رایگان به زیارت مشهدمقدس اعزام می‌شدند. ما در تلاش هستیم تا امسال دوباره این طرح را آغاز کنیم تا پس از طی شدن مراحل قانونی و مصوبات، اجرا شود.»

مجری: آیا در زمینه خدمات اقامتی و هتلی نیز همکاری‌هایی صورت گرفته است؟

محمد اسدی: بله، ما با مجموعه «ایران‌گردجویان» که ۵۰ درصد آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و حدود ۶۰ هتل در سراسر کشور را در اختیار دارد، توافق‌نامه‌ای را دنبال می‌کنیم. هدف ما این است که بتوانیم با شرایط تخفیف ویژه و تسهیلات رفاهی، خدمات گردشگری را برای بازنشستگان در دسترس‌تر کنیم.