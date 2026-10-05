رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی از وقوع سانحه رانندگی سرویس دانشجویی با وانت در جاده سرو و ارائه خدمات درمانی به مصدومان این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرزین رضازاده در تشریح جزئیات این سانحه گفت: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، گزارش برخورد یک دستگاه اتوبوس(سرویس دانشگاه) با یک دستگاه وانت نیسان در جاده سرو، مقابل دانشگاه نازلو به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رضازاده ادامه داد: در این سانحه مجموعاً ۷ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، تمامی ۷ مصدوم جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.