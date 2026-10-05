رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بانک سهامداران با هدف پذیرش سهام به‌عنوان یکی از وثیقه‌ها و تامین‌ها برای تودیع و معرفی تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابایی گفت: بانک سهامداران با هدف پذیرش سهام به‌عنوان یکی از وثیقه‌ها و تامین‌ها برای تودیع و معرفی تشکیل می‌شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این خبر را اعلام کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، افزود: در بحث ضمانت الکترونیک بیشتر بحث وثیقه الکترونیک است، ما ۵ گام را تعریف کردیم: احراز هویت، شناسایی وثیقه، ارزیابی وثیقه، بازداشت وثیقه و رفع بازداشت وثیقه.

بابایی اظهار داشت: ما امروز ۳۵ میلیون دیتای اسناد را در بانک اطلاعاتی مربوطه قرار داده‌ایم و به قضات نیز برای بازداشت و رفع بازداشت وثیقه به صورت الکترونیکی دسترسی داده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه این سازمان امروز در حال تشکیل بانک سهامداران است، گفت: با تکمیل این بانک و دسترسی که به قضات داده خواهد شد سهام نیز به عنوان یکی از وثیقه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.