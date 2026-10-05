به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مصوبات و تعهدات سازمان بهزیستی در سفر به اصفهان گفت: تمام زنان سرپرست خانوار استان که واجد معیار‌های حمایتی سازمان باشند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

حسینی افزود: همچنین همه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری واجد شرایط، از بیمه رایگان اجتماعی برخوردار می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از تعهد برای ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی برای مددجویان در استان اصفهان خبر داد و گفت: ایجاد بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان نیز در برنامه قرار گرفته است.

حسینی همچنین تاکید کرد: تلاش می‌شود حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد ازدواج‌های جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی در استان، از حمایت‌های مربوط به تأمین جهیزیه برخوردار شوند.