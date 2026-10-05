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ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی برای مددجویان در استان اصفهان از تعهدات سازمان بهزیستی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مصوبات و تعهدات سازمان بهزیستی در سفر به اصفهان گفت: تمام زنان سرپرست خانوار استان که واجد معیارهای حمایتی سازمان باشند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
حسینی افزود: همچنین همه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری واجد شرایط، از بیمه رایگان اجتماعی برخوردار میشوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور از تعهد برای ایجاد بیش از سه هزار فرصت شغلی برای مددجویان در استان اصفهان خبر داد و گفت: ایجاد بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان نیز در برنامه قرار گرفته است.
حسینی همچنین تاکید کرد: تلاش میشود حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد ازدواجهای جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی در استان، از حمایتهای مربوط به تأمین جهیزیه برخوردار شوند.