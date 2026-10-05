مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی گفت: امسال میزان آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی استان نسبت به سال گذشته بیش از ۴۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سید نبی قائمی اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی استان از تصرف خارج و خلع ید شده است.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی ملی افزود: صیانت از عرصه‌های طبیعی، علاوه بر جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف، نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های طبیعی استان و استمرار کارکردهای زیست‌محیطی این عرصه‌ها دارد.

قائمی ادامه داد: حفاظت از منابع طبیعی موضوعی مستمر است و مدیریت عرصه‌ها نیازمند پایش، شناسایی به‌موقع تخلفات و پیگیری قانونی موارد تجاوز به اراضی ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به وضعیت آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های طبیعی استان، افزود: کاهش حریق در عرصه‌های طبیعی، اهمیت توجه به پیشگیری و مراقبت مستمر از عرصه‌ها را نشان می‌دهد و حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد، نه صرفاً در فصل وقوع آتش‌سوزی.