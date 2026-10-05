دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از تدوین چارچوب جدید برای تسهیل نوسازی واحد‌های آسیب‌دیده در جریان c و نهایی شدن دستورالعمل احداث پناهگاه در ساختمان‌های جدید، موجود و فضا‌های عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان ، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تشریح مصوبات سیزدهمین نشست این شورا گفت: برای بازسازی بناهای مسکونی، تجاری و اداری خسارت‌دیده، بسته‌ای از مشوق‌های کالبدی و تراکمی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این مشوق‌ها برای پلاک‌های آسیب‌دیده قابل استفاده است و در صورت فراهم نبودن شرایط در محل اصلی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت آن در مکان دیگری نیز پیش‌بینی شده است.

کاظمیان تأکید کرد: صدور پروانه برای بناهایی که به طور کامل تخریب شده یا نیازمند مقاوم‌سازی سازه‌ای هستند، باید از سوی شهرداری‌ها در چارچوبی منسجم و قابل نظارت انجام شود.

وی با اشاره به وضعیت تهران گفت: از مجموع ۱۱۳ پلاک آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه، برای ۹۰ پلاک پروانه ساختمانی صادر شده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: روند رسیدگی به بناهای آسیب‌دیده در دیگر کلانشهرها نیز در حال انجام است و در سایر شهرها بنیاد مسکن مسئولیت این فرآیند را بر عهده دارد.

کاظمیان همچنین از تصویب دستورالعمل جدید برای مکان‌یابی، برنامه‌ریزی، طراحی و احداث پناهگاه‌های عمومی و اختصاصی خبر داد.

وی گفت: در ساختمان‌های بزرگ و برخی بناهای اختصاصی، فضای ایمن برای پناهگیری پیش‌بینی می‌شود و در فضاهای عمومی شهری نیز پناهگاه‌های عمومی ایجاد خواهد شد.

او افزود: مقررات مربوط به پناهگاه‌ها با توجه به شرایط و تجربه جنگ‌های سال‌های اخیر بازنگری شده و پس از اصلاحات نهایی ابلاغ می‌شود.

به گفته کاظمیان، الزامات جدید هم ساختمان‌های در حال احداث و هم بناهای موجود را دربرمی‌گیرد و شهرداری‌ها بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

وی درباره فضاهای عمومی نیز گفت: دستگاه‌های مسئول باید نسبت به تجهیز و آماده‌سازی محل‌های تعیین‌شده برای پناهگیری اقدام کنند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بلندمرتبه‌سازی در گرگان پرداخت.

کاظمیان با اشاره به محدودیت منابع زمین در استان‌های شمالی، رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و زمین‌شناسی را در توسعه شهری ضروری دانست.

وی افزود: پهنه‌ها و محورهای مناسب برای بلندمرتبه‌سازی باید در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی مشخص و ابلاغ شوند.

کاظمیان گفت: محدوده‌های تعیین‌شده در گرگان پیش‌تر بررسی شده و موارد نیازمند بازنگری نیز در کمیته فنی شورا در دست بررسی است.

وی در پایان اعلام کرد: موارد باقی‌مانده پس از جمع‌بندی در کمیته فنی، برای ابلاغ نهایی آماده خواهد شد.