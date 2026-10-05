معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیکی در دستگاه قضا گفت: فرایندی که تا پیش از این یک ماه به طول می‌انجامید، امروز در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود و در تهران حدود ۵۰۰ وثیقه به صورت الکترونیکی پذیرفته شده و بدین واسطه افراد روانه زندان نشده‌اند.

کاهش فرایند یک‌ماهه پذیرش وثیقه به کمتر از یک ساعت، با اجرای ضمانت الکترونیکی

کاهش فرایند یک‌ماهه پذیرش وثیقه به کمتر از یک ساعت، با اجرای ضمانت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول دستگاه قضا، با بیان اینکه امروز در مسیر حرکت قوه قضائیه به سمت تحقق عدالت در جامعه، سازوکار‌های تحولی فراوانی به کار گرفته شده است، گفت: موضوع ضمانت الکترونیکی که اخیراً قوه قضاییه آن را به مرحله اجرا درآورده است، یکی از راهکار‌های بسیار مهم در حوزه کاهش جمعیت کیفری است.

وی افزود: امروز قوه قضائیه تنوع در پذیرش وثایق را به وجود آورده است؛ ما در گذشته تنوع وثایق را نداشتیم و صرفاً وثیقه‌های ملکی را پذیرش می‌کردیم که فرایند کارشناسی‌های این وثیقه‌ها نیز هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل می‌کرد.

کاهش زمان پذیرش وثیقه از یک ماه به کمتر از یک ساعت

معاون اول قوه قضائیه گفت: مجموعاً با اجرای ضمانت الکترونیکی، فرایندی که تا پیش از آن یک ماه به طول می‌انجامید، امروز در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. همچنین امروز در تهران حدود ۵۰۰ وثیقه به صورت الکترونیکی پذیرفته شده‌اند و بدین واسطه، افراد روانه زندان نشده‌اند.

هوشمندسازی ۹۵ درصد ارجاعات دادگاه‌های تجدیدنظر تهران

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار و فواید بسیار زیاد «هوشمندسازی ارجاعات پرونده‌ها» افزود: هم‌اکنون ۹۵ درصد از ارجاعات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به صورت هوشمند انجام می‌شود.