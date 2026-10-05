مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اعلام کرد؛ از هم استانی‌ های عزیز تقاضا می‌شود برای تامین صددرصد نیاز بیماران به فرآورده‌ های خونی به صورت مستمر به مراکز اهدای خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در استان از هر هزار نفر واجد شرایط، فقط هفت نفر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند، گفت: روزانه بیش از ۹۰۰ فرآورده خونی به ۶۵ مرکز درمانی استان ارسال می‌شود.

کیان دهراب پور افزود: با توجه به مصرف روزانه فرآورده‌های خونی در بیماران سخت علاج و خاص (مانند تالاسمی و هموفیلی)، مصدومان حوادث جاده‌ای و بیماران نیازمند به عمل‌های جراحی سنگین، حفظ پایداری ذخایر خونی در تمام فصول سال اهمیت حیاتی دارد.

وی ادامه داد: از شرایط اصلی اهدای خون، سن ۱۸ سال و وزن دست کم ۵۰ کیلوگرم است و آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار بار یکبار می‌توانند اهدای خون داشته باشند.

دهراب پور با تأکید بر ضرورت ارتقاء و حفظ ذخایر خونی در حد استاندارد، از همه واجدان شرایط خواست: در اولین فرصت با داشتن کارت ملی و مراجعه به یکی از ۱۲ مراکز اهدای خون در این استان، مسئولان حوزه سلامت را در تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز بیمارستان‌ها و درمانی استان یاری کنند.

مرکز خواجو در اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۷ و دیگر مراکز در استان اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۲ پذیرای اهداکنندگان خون است.