به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه در استان از هر هزار نفر واجد شرایط، فقط هفت نفر برای اهدای خون مراجعه می‌کنند، گفت: روزانه بیش از ۹۰۰ فرآورده خونی به ۶۵ مرکز درمانی استان ارسال می‌شود.

کیان دهراب پور افزود: با توجه به مصرف روزانه فرآورده‌های خونی در بیماران سخت علاج و خاص (مانند تالاسمی و هموفیلی)، مصدومان حوادث جاده‌ای و بیماران نیازمند به عمل‌های جراحی سنگین، حفظ پایداری ذخایر خونی در تمام فصول سال اهمیت حیاتی دارد.

وی ادامه داد: از شرایط اصلی اهدای خون، سن ۱۸ سال و وزن دست کم ۵۰ کیلوگرم است و آقایان هر سه ماه یکبار و بانوان هر چهار بار یکبار می‌توانند اهدای خون داشته باشند.

دهراب پور با تأکید بر لزوم ارتقاء و حفظ ذخایر خونی در حد استاندارد، از همه واجدان شرایط خواست: در اولین فرصت با داشتن کارت ملی و مراجعه به یکی از ۱۲ مراکز اهدای خون در این استان، مسئولان حوزه سلامت را در تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز بیمارستان‌ها و درمانی استان یاری کنند.

مرکز خواجو در اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۷ و دیگر مراکز در استان اصفهان از ساعت ۸ تا ۱۲ پذیرای اهداکنندگان خون است.