عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران، اتلاف منابع، نوسان کیفیت و تصمیم‌گیری غیرمبتنی بر داده را سه چالش جدی واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و فنون مازندران، اتلاف منابع، نوسان کیفیت و تصمیم‌گیری غیرمبتنی بر داده را سه چالش جدی واحد‌های تولیدی و صنعتی استان عنوان کرد.

دکتر سیدعلی حدیقی گفت: بسیاری از واحد‌های تولیدی با ضایعات مواد اولیه، اتلاف زمان، ظرفیت بلااستفاده ماشین‌آلات و هدررفت انرژی مواجه‌اند که این مسائل هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.

وی افزود: نبود استانداردسازی فرآیند‌ها نیز موجب نوسان کیفیت محصولات و کاهش توان رقابت واحد‌های تولیدی در بازار‌های داخلی و صادراتی می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران، تصمیم‌گیری بر پایه تجربه و حدس به جای تحلیل داده‌های واقعی خط تولید را از دیگر مشکلات صنایع برشمرد و گفت: مدیریت صنعتی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های علمی، بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

حدیقی افزود: مطالعه زمان و حرکت، تحلیل جریان فرآیند، تولید ناب و شش سیگما از جمله روش‌هایی هستند که با شناسایی فعالیت‌های بدون ارزش افزوده، کاهش اتلاف و کنترل نوسان کیفیت، به بهبود عملکرد واحد‌های صنعتی کمک می‌کنند.

وی گفت: برنامه‌ریزی و کنترل تولید، تحقیق در عملیات، مدیریت موجودی و استفاده از مدل‌های ریاضی نیز امکان زمان‌بندی بهتر تولید و تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند.

معاون اداری، مالی و پشتیبانی دانشگاه علوم و فنون مازندران، استفاده از مهندسی فاکتور‌های انسانی و ارگونومی برای کاهش خطا‌های انسانی و همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی مدیریت تولید و تحلیل داده را از دیگر راهکار‌های علمی عنوان کرد.

حدیقی افزود: اجرای نظام‌مند این روش‌ها می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش قدرت رقابت صنایع، ثبات کیفیت محصولات و تقویت اشتغال پایدار کمک کند.

وی بر ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کرد و گفت: پیوند میان دانشگاه و صنعت باید از سطح شعار فراتر برود و به یک رویه پایدار و نهادینه تبدیل شود تا دانش و پژوهش دانشگاهی در خطوط تولید و حل مسائل واقعی صنایع به کار گرفته شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و اجرای راهکار‌های داده‌محور و مبتنی بر بهبود مستمر، زمینه افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار صنایع استان فراهم شود.