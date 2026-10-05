وزیر دارایی هند اعلام کرد:مذاکرات هند و آمریکا درباره توافق تجاری به بن‌بست رسیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری معا در خبری فوری گزارش داد: نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند اعلام کرد:مذاکرات هند و آمریکا درباره توافق تجاری به بن‌بست رسیده است.

سیتارامان گفت: ارائه امتیازات یا مطرح کردن مطالباتی فراتر از این حد، برای هر دو کشور «بسیار دشوار» خواهد بود.

او افزود: اگر فضای مانور وجود داشته باشد، هند و آمریکا می‌توانند بر اساس آن اقدام کنند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، فوریه گذشته از یک توافق تجاری جدید با هند خبر داده بود، که بر اساس آن، آمریکا تعرفه‌های متقابل بر واردات از هند را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌داد و دهلی‌نو نیز تعرفه‌های خود را به صفر می‌رساند.