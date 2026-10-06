دانش آموز فریدنی همراه با تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک کشورمان با پنج نشان طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدحسین حسینی، دانش‌آموز شایسته از شهرستان فریدن در استان اصفهان همراه با تیم ملی جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب نشان طلای نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA ۲۰۲۶) شد.

این رقابت‌ها از سوم تا سیزدهم مهرماه ۱۴۰۵ در شهر هانوی ویتنام با حضور بیش از ۶۶ کشور و بیش از ۳۲۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد و تیم ملی ایران با کسب پنج نشان طلا، برای سومین سال پیاپی قهرمان جهان شد.

محمدحسین حسینی در کنار چهار عضو دیگر تیم ملی ایران، با عملکردی درخشان موفق به کسب نشان طلا شد و نام فریدن و استان اصفهان را در یکی از معتبرترین رقابت‌های علمی دانش‌آموزی جهان مطرح کرد.