به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این اطلاعیه، در مجموع ۸۷ هزار تن شمش بلوم در معاملات امروز روی تابلو قرار گرفته است.

در این میان، ۸۶ هزار و ۱۰۰ تن شمش بلوم ۱۵۰ با قیمت پایه ۶۷ هزار و ۳۴ تومان عرضه شده که بیشترین حجم عرضه امروز را به خود اختصاص داده است.

همچنین ۶۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۵ و ۲۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۰ با قیمت پایه ۶۸ هزار و ۵۸۴ تومان در تالار صنعتی و معدنی عرضه شده‌اند.

علاوه بر این، ۱۰۰ تن شمش بلوم نیز با قیمت پایه ۶۸ هزار و ۵۸۴ تومان روی تابلو بورس کالا قرار گرفته است.

بر این اساس، حجم عرضه شمش بلوم در بورس کالا امروز به ۸۷ هزار تن رسیده و بلوم ۱۵۰ با سهم حدود ۹۸.۹ درصدی، بخش اصلی عرضه این محصول را در اختیار دارد.