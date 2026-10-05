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براساس اطلاعیه عرضه بورس کالا؛ امروز دوشنبه (۱۳ مهرماه ۱۴۰۵) بیش از ۸۶ هزار تن شمش بلوم ۱۵۰ در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا عرضه شد؛ حجمی که حدود ۹۹ درصد از مجموع عرضه شمش بلوم در این روز را تشکیل میدهد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس این اطلاعیه، در مجموع ۸۷ هزار تن شمش بلوم در معاملات امروز روی تابلو قرار گرفته است.
در این میان، ۸۶ هزار و ۱۰۰ تن شمش بلوم ۱۵۰ با قیمت پایه ۶۷ هزار و ۳۴ تومان عرضه شده که بیشترین حجم عرضه امروز را به خود اختصاص داده است.
همچنین ۶۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۵ و ۲۰۰ تن شمش بلوم ۱۲۰ با قیمت پایه ۶۸ هزار و ۵۸۴ تومان در تالار صنعتی و معدنی عرضه شدهاند.
علاوه بر این، ۱۰۰ تن شمش بلوم نیز با قیمت پایه ۶۸ هزار و ۵۸۴ تومان روی تابلو بورس کالا قرار گرفته است.
بر این اساس، حجم عرضه شمش بلوم در بورس کالا امروز به ۸۷ هزار تن رسیده و بلوم ۱۵۰ با سهم حدود ۹۸.۹ درصدی، بخش اصلی عرضه این محصول را در اختیار دارد.