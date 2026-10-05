به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جعفری ندوشن با اشاره به وظایف اداره کل استاندارد در نظارت بر کیفیت کالا‌ها و خدمات، اظهار کرد: اطمینان‌بخشی به جامعه درباره سلامت و ایمنی کالا‌ها و خدمات مورد استفاده مردم، از مهم‌ترین وظایف اداره استاندارد است.



وی افزود: در همین راستا، سال گذشته حدود ۱۰ هزار مورد بازرسی از بازار استان انجام شد و در طرح خرید نمونه از بازار نیز حدود ۸۰ درصد نمونه‌ها با استاندارد‌های مربوط مطابقت داشتند.



مدیرکل استاندارد یزد ادامه داد: حدود ۲۰ درصد نمونه‌های بررسی‌شده دارای مغایرت‌هایی بودند که متناسب با نوع تخلف، اقدامات لازم از جمله جمع‌آوری محصول از بازار، معدوم‌سازی و یا بازگشت محصول به چرخه تولید برای اصلاح انجام شد.



جعفری ندوشن گفت: بازرسی و نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی، نظارت بر بازار و کالا‌های عرضه‌شده، نظارت بر آسانسور‌ها و شهربازی‌ها، کنترل بازار نوشت‌افزار، نظارت بر پمپ‌بنزین‌ها و همچنین کنترل کالا‌های صادراتی و وارداتی، از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد یزد در سال گذشته بوده است.



وی همچنین از راه‌اندازی و تجهیز دو آزمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و فرآورده‌های نفتی در استان یزد طی سال گذشته خبر داد و افزود: توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای نظارت و اطمینان از کیفیت و انطباق کالا‌ها با استاندارد‌های ملی دارد.