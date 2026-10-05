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مدیرکل استاندارد یزد با تأکید بر نقش این اداره در صیانت از سلامت و ایمنی مردم گفت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار بازرسی از بازار استان انجام شد و در طرح خرید نمونه از بازار نیز ۲۰ درصد نمونههای بررسیشده دارای مغایرت با استانداردهای تعیینشده بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جعفری ندوشن با اشاره به وظایف اداره کل استاندارد در نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات، اظهار کرد: اطمینانبخشی به جامعه درباره سلامت و ایمنی کالاها و خدمات مورد استفاده مردم، از مهمترین وظایف اداره استاندارد است.
وی افزود: در همین راستا، سال گذشته حدود ۱۰ هزار مورد بازرسی از بازار استان انجام شد و در طرح خرید نمونه از بازار نیز حدود ۸۰ درصد نمونهها با استانداردهای مربوط مطابقت داشتند.
مدیرکل استاندارد یزد ادامه داد: حدود ۲۰ درصد نمونههای بررسیشده دارای مغایرتهایی بودند که متناسب با نوع تخلف، اقدامات لازم از جمله جمعآوری محصول از بازار، معدومسازی و یا بازگشت محصول به چرخه تولید برای اصلاح انجام شد.
جعفری ندوشن گفت: بازرسی و نمونهبرداری از واحدهای تولیدی، نظارت بر بازار و کالاهای عرضهشده، نظارت بر آسانسورها و شهربازیها، کنترل بازار نوشتافزار، نظارت بر پمپبنزینها و همچنین کنترل کالاهای صادراتی و وارداتی، از دیگر اقدامات اداره کل استاندارد یزد در سال گذشته بوده است.
وی همچنین از راهاندازی و تجهیز دو آزمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک و فرآوردههای نفتی در استان یزد طی سال گذشته خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای نظارت و اطمینان از کیفیت و انطباق کالاها با استانداردهای ملی دارد.