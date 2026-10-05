به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم کشتی منتخب نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی جام وزارت دفاع روسیه با کسب یک مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز، نایب‌قهرمان شد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران و سرپرست تیم اعزامی ایران گفت: این تیم که اعضای آن از کارکنان پایور انتظامی بودند، در میان ۱۴ تیم شرکت‌کننده پس از تیم میزبان در جایگاه دوم قرار گرفت.

وی افزود: چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام وزارت دفاع روسیه از ۷ تا ۱۲ مهر به میزبانی شهر قزیل روسیه و با حضور نمایندگان ۱۴ کشور برگزار شد.

در کشتی فرنگی، سبحان دالوند در وزن ۷۷ کیلوگرم مدال طلا و مهدی کلانتری در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مدال نقره کسب کردند.

در کشتی آزاد نیز سعید انوری در وزن ۶۵ کیلوگرم مدال نقره، رضا ابراهیم‌نژاد در وزن ۹۷ کیلوگرم، مهدی کرامتی در وزن ۷۵ کیلوگرم و علیرضا گرزبر در وزن ۱۲۵ کیلوگرم مدال برنز به دست آوردند.

سرپرست تیم اعزامی ایران گفت: تیم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از تیم میزبان در مجموع رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

سردار مفخمی شهرستانی افزود: همزمانی این موفقیت با هفته انتظامی، اهمیت این دستاورد را برای مجموعه فراجا دوچندان کرده است.