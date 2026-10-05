

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفت هوا نیز پدیده غالب جوی در استان است.

علی الهی افزود: همچنین برای برخی نقاط شمالی و ارتفاعات استان نیز افزایش ابرناکی، مه صبحگاهی و بارش پراکنده باران طی روز‌های پیش‌رو پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک‌ ترین و رشتخوار با دمای ۳۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

الهی گفت: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۱۱ تا ۲۶ درجه سلسیوس در نوسان بود و امروز نیز دما در گرمترین ساعات به ۲۲ درجه می‌رسد.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین در شبانه‌روز گذشته ۷.۶ میلیمتر بارندگی در شهرستان کلات و کمتر از یک میلیمتر نیز در تربت‌حیدریه ثبت شد.