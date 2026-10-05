به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس آگاهی استان از کشف ۸۵ درصد سرقت‌های به وقوع پیوسته در ۶ ماه نخست امسال و انهدام ۷۰ باند مجرمانه در مازندران خبر داد.

سرهنگ سامع خورشاد گفت: کشفیات سرقت در این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: پلیس آگاهی با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و سامانه‌های هوشمند، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک را در دستور کار دارد و در کنار کشف جرایم پس از وقوع، بر کشف پیش‌دستانه نیز تمرکز کرده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۷۰ باند مجرمانه و تبهکارانه در استان شناسایی و منهدم شدند که این رقم حدود ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

خورشاد افزود: ۷ باند از مجموع باند‌های شناسایی‌شده مربوط به سارقان غیربومی بوده و سایر باند‌ها بومی بودند که به‌صورت سازمان‌یافته در حوزه‌های مختلف جرم فعالیت داشتند.

وی با اشاره به مقابله با مال‌خر‌ها گفت: خرید و فروش اموال مسروقه یکی از عوامل تداوم چرخه سرقت است و پلیس در کنار دستگیری سارقان، شناسایی و برخورد با مال‌خر‌ها و صنوف متخلف را نیز دنبال می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران از شهروندان خواست از خرید کالا‌های بدون فاکتور و اجناسی که هویت مشخصی ندارند خودداری کنند و موارد مشکوک را از طریق پلیس آگاهی یا سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.

خورشاد همچنین درباره کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری هشدار داد و گفت: وعده سود‌های بالا و غیرمتعارف یکی از شیوه‌های رایج کلاهبرداری است و شهروندان پیش از سرمایه‌گذاری باید اعتبار افراد و مجموعه‌ها و صحت ادعا‌های مطرح‌شده را بررسی کنند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایجادشده در منطقه آزاد مازندران، ممکن است برخی افراد با سوءاستفاده از این عنوان برای جذب سرمایه مردم اقدام کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در ۶ ماه نخست امسال حدود ۸۵ درصد پرونده‌های کلاهبرداری در استان نیز منجر به کشف شده است.

خورشاد با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از جرم افزود: تمرکز پلیس در سال جاری بر مقابله با سرقت، شناسایی شبکه مال‌خر‌ها و ارتقای توان علمی و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای کشف سریع و دقیق جرایم است.