به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کنسرت «هرجا که تویی»، جدیدترین رویداد موسیقایی همایون شجریان از چهارشنبه ۱۵ مهر در شیراز با رویکردی فرهنگی و در راستای حمایت از امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار برگزار می‌ شود.

همایون شجریان با انتشار پیامی بااعلام خبر برگزاری این کنسرت، «هرجا که تویی» را فراتر از یک نام، نمادی از نزدیکی انسان‌ها و دست یاری‌رسان دانست. این اجرا با همراهی گروه موسیقی «سیاوش» به روی صحنه خواهد رفت.

این کنسرت در قالب پویشی با همین نام برگزار می‌شود که عواید و خروجی‌های آن، بخشی از امکانات آموزش و دسترسی‌های فرهنگی را برای دانش‌آموزانی که از فرصت‌های کمتری برخوردار بوده‌اند، فراهم خواهد ساخت.

فروش بلیت‌های این رویداد هنری از روز امروز سیزدهم مهر آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، با تأیید میزبانی این مجموعه از کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، آمفی‌تئاتر روباز سعدی برای میزبانی از این رویداد موسیقایی مهیا شده است.

محسن نهاوندی افزود: تمامی هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مطلوب این برنامه در دستور کار قرار دارد و جزئیات تکمیلی مربوط به نحوه حضور مخاطبان به‌زودی اعلام می‌شود.