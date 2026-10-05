رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما گفت: حدود ۸۴ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه صداوسیما در ادوار مختلف جذب سازمان صداوسیما شده‌اند و دانشجویان در طول تحصیل، علاوه بر آموزش‌های نظری، فرصت فعالیت عملی و کارآموزی در میدان واقعی رسانه را پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسن فردوسی‌زاده، رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما، با حضور در استودیو شبکه خبر، با اشاره به سابقه بیش از ۵۰ ساله این دانشگاه در حوزه آموزش رسانه، افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های دانشگاه صداوسیما، ارتباط مستقیم آن با سازمان صداوسیما و بازار کار رسانه است، به‌گونه‌ای که دانشجویان می‌توانند توانمندی‌های خود را در محیط واقعی رسانه به کار بگیرند.

وی گفت: دانشگاه صداوسیما از امکانات آموزشی و تولیدی متعددی برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به دو استودیوی تلویزیونی، استودیوی کروماکی، بلک‌باکس، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی و آزمایشگاه آکوستیک پیشرفته اشاره کرد.

رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما گفت: برای حمایت از تولیدات دانشجویی نیز واحدی با عنوان «تولید دانشجویی» در دانشگاه فعال است که با در اختیار گذاشتن تجهیزات و کمک‌های مالی، زمینه تولید آثار دانشجویان را فراهم می‌کند.

فردوسی‌زاده همچنین به حضور استادان برجسته در دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه صداوسیما از استادانی با سابقه علمی و عملی در حوزه‌های مختلف رسانه بهره می‌برد و از جمله می‌توان به استادان برجسته‌ای همچون ضابط جهرمی و خجسته اشاره کرد.

وی درباره رشته‌های پذیرش دانشجو در سال جاری افزود: در گروه علوم انسانی، رشته روزنامه‌نگاری، در گروه ریاضی و فنی، مهندسی برق و در گروه هنر نیز رشته‌های مرتبط با تلویزیون و هنر‌های دیجیتال ارائه می‌شود. همچنین در دانشکده تولید رادیو و تلویزیون، رشته‌های فیلم‌نامه‌نویسی و کارشناسی کارگردانی تلویزیونی پذیرش دانشجو دارند.

رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما با اشاره به رشته فیلم‌نامه‌نویسی گفتان نیز گفت: قبولی در آزمون و انتخاب رشته به‌تنهایی کافی نیست و داوطلبان پس از انتخاب رشته، در مصاحبه حضوری شرکت می کنند.

فردوسی‌زاده درباره نحوه پذیرش داوطلبان هم گفت: قبولی در آزمون و انتخاب رشته به‌تنهایی کافی نیست و داوطلبان پس از انتخاب رشته، در مصاحبه حضوری شرکت می‌کنند. این مصاحبه با هدف شناخت داوطلبان و ارزیابی توانمندی‌ها، مطالعات و انگیزه آنها انجام می‌شود.

وی افزود: در مصاحبه حضوری قرار نیست به دانشجویان استرس وارد شود، بلکه هدف اصلی شناخت داوطلب است، اینکه آیا پیش از ورود به دانشگاه در حوزه‌هایی مانند فیلم‌سازی، ادبیات، مطالعه رمان و داستان یا سایر زمینه‌های مرتبط فعالیت و مطالعه‌ای داشته است یا خیر.

رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما درباره ادامه تحصیل دانشجویان نیز گفت: دانشگاه صداوسیما در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز دانشجو می‌پذیرد و در مقطع دکتری رشته‌های مطالعات رسانه و فرهنگ رسانه ارائه می‌شود.

وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته‌های مختلفی در دانشکده‌های دانشگاه وجود دارد و در دانشکده تولید، رشته‌های تهیه‌کنندگی تلویزیون و تهیه‌کنندگی رادیو ارائه می‌شود. در سال‌های اخیر نیز برخی رتبه‌های تک‌رقمی کنکور کارشناسی ارشد از میان دانشجویان دانشگاه صداوسیما بوده‌اند.

فردوسی‌زاده با تشریح ارتباط آموزش دانشگاه با محیط حرفه‌ای رسانه گفت: برنامه درسی دانشگاه صداوسیما به شکلی تنظیم شده که آموزش نظری با فعالیت عملی گره خورده است. دانشجویان علاوه بر دروس نظری و مهارتی، در قالب کارآموزی و کارورزی، برای دوره‌ای مشخص در سازمان صداوسیما یا زیرمجموعه‌های آن فعالیت می‌کنند.

وی گفت: دانشجویان در این دوره‌ها می‌توانند تجربه حضور در میدان واقعی رسانه، پشت صحنه تولید آثار نمایشی، حوزه خبر و حتی فعالیت‌های مرتبط با آنتن را به دست آورند و آنچه را در دانشگاه آموخته‌اند، در محیط حرفه‌ای تجربه کنند.

وی افزود: جذب فارغ‌التحصیلان پس از پایان تحصیل، طی فرآیندی مشخص و با ارزیابی و امتیازبندی انجام می‌شود و افراد بر اساس نیاز سازمان ممکن است در تهران یا مراکز استان‌ها مشغول به کار شوند.

فردوسی‌زاده افزود: در برخی رشته‌ها مانند کارگردانی تلویزیونی، جذب به‌صورت مشخص برای یک استان انجام می‌شود و دانشجویان از ابتدا می‌دانند که پس از تحصیل در کدام استان امکان خدمت خواهند داشت. در این موارد، اولویت با داوطلبان بومی همان استان است تا پس از تحصیل بتوانند به توسعه رسانه‌ای استان خود کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در کنار آموزش عملی، به آموزش نظری و پژوهش نیز توجه جدی می‌شود و دانشگاه صداوسیما دارای نشریات علمی‌پژوهشی در حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مطالعات بین‌رشته‌ای است که مقالات پژوهشگران و دانشگاهیان سراسر کشور را منتشر می‌کنند.

رئیس دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما همچنین به فعالیت‌های دانشجویی در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت: دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری در خبرگزاری دانشجویی «رویا» فعالیت می‌کنند و آثار دانشجویان نیز در شبکه تلویزیونی «رویا» که به تولیدات دانشجویی اختصاص دارد، منتشر و پخش می‌شود.

فردوسی‌زاده با اشاره به پذیرش دانشجویان دختر و پسر گفت: دانشگاه صداوسیما در رشته‌های مختلف از میان داوطلبان زن و مرد پذیرش دارد و ظرفیت‌ها متناسب با هر رشته تعیین می‌شود.