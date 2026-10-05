همزمان با هفته فرهنگی شهرستان نظرآباد، از کتاب «چارچوب چارپایه جاه»؛ نخستین ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر، نامه پنجاه‌ و سوم نهج‌البلاغه رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نظرآباد، با اشاره به اهمیت برگزاری این آیین فرهنگی گفت: رونمایی از کتاب «چارچوب چارپایه جاه» فرصتی ارزشمند برای معرفی یکی از آثار فاخر ادبی و دینی و بازخوانی آموزه‌های نهج‌البلاغه در حوزه حکمرانی، عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری است.

شیرمحمدی افزود: این اثر به قلم میرزا تقی دبیراعلم نجم‌آبادی ساوجبلاغی، عهدنامه مالک اشتر را در قالب شعر فارسی بازآفرینی کرده و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل امروز با مفاهیم عمیق و کاربردی معارف علوی را فراهم کند.

شیرمحمدی با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در حفظ و ترویج میراث مکتوب کشور اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های تخصصی در حوزه کتاب، ادبیات و پژوهش، علاوه بر معرفی آثار ارزشمند و کمتر شناخته‌شده، زمینه تعامل میان نویسندگان، پژوهشگران و علاقه‌مندان فرهنگ و اندیشه را فراهم می‌کند و در تقویت جایگاه فرهنگی شهرستان مؤثر است.

وی گفت: کتاب «چارچوب چارپایه جاه» ترجمه منظوم عهدنامه مالک اشتر، از مهم‌ترین متون نهج‌البلاغه در زمینه شیوه اداره جامعه و مسئولیت حاکمان در برابر مردم است.

وی گفت: تبدیل این متن ارزشمند به قالب شعر فارسی، افزون بر برخورداری از ظرفیت‌های ادبی، می‌تواند به انتقال مفاهیم آن به مخاطبان امروز و ماندگاری آموزه‌های آن در حافظه فرهنگی جامعه کمک کند.