سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان از کشور‌های به‌شدت آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و خشکسالی‌های پی‌درپی، کمبود آب و رویداد‌های شدید آب‌وهوایی، بر معیشت مردم، امنیت غذایی و ثبات جوامع این کشور فشار وارد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سازمان ملل تأکید کرده است که مقابله با این چالش‌ها نیازمند مدیریت بهتر منابع طبیعی و آب، سازگاری با شرایط جدید اقلیمی و تقویت توان تاب‌آوری جوامع است. همچنین بر همکاری میان افغانستان و کشور‌های منطقه تأکید شده، زیرا شماری از پیامد‌های مرتبط با اقلیم و منابع آب محدود به مرز‌های یک کشور نیست.

در همین حال، گزارش‌های سازمان ملل در ماه‌های گذشته نیز نشان داده است که خشکسالی، کمبود آب، سیلاب و تخریب محیط زیست فشار فزاینده‌ای بر معیشت و امنیت غذایی مردم وارد کرده است.

یوناما گفته بود که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با پیامد‌های خشکسالی و کمبود آب مواجه‌اند و کاهش منابع آبی، در کنار مشکلات اقتصادی، فشار بیشتری بر جوامع وارد می‌کند.

از سوی دیگر؛ یونیسف در گزارشی در سال جاری میلادی، افغانستان را از کشور‌های بسیار آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جنوب آسیا دانسته و هشدار داده است که کودکان این کشور در معرض مجموعه‌ای از خطرات از جمله خشکسالی، سیلاب و موج‌های گرما قرار دارند.

بر اساس این گزارش، ۴۱ درصد کودکان افغانستان در معرض چندین شوک اقلیمی قرار دارند.

همچنین اتحادیه اروپا و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO) در سپتامبر امسال یک برنامه ۵ میلیون یورویی را برای تقویت تاب‌آوری سیستم‌های زراعتی و غذایی افغانستان آغاز کردند.

این برنامه بر بهبود شیوه‌های زراعتی، استفاده از اطلاعات اقلیمی و هشدار‌های زودهنگام و احیای جنگل‌ها و چراگاه‌های تخریب‌شده تمرکز دارد.