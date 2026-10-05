دویست و هجدهمین شب حضور مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام، بار دیگر به نمایشی از اتحاد، اقتدار و ایستادگی مردم این دیار تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در دویست و هجدهمین شب از حضور مستمر مردمی در میدان ۲۲ بهمن ایلام، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود، اتحاد و ایستادگی را به رخ دشمنان کشیدند.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، از افتخارآفرینی دانش‌آموزان ایرانی که در المپیاد نجوم موفق به کسب مقام اول جهان شدند، تقدیر شد و حاضران این موفقیت را به ملت ایران تبریک گفتند.

شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب و دفاع از کشور تأکید کردند.

این حضور شبانه که هر شب با استقبال گسترده مردم همراه است، به یکی از نماد‌های ثابت وحدت و همدلی در استان ایلام تبدیل شده است.