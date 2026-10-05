چهار بانوی ورزشکار مازندرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با کسب یک مدال نقره و سه برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهار بانوی ورزشکار مازندرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ با کسب چهار مدال شامل یک نقره و سه برنز برای ایران افتخارآفرینی کردند.

لیلا عرب مسئول ورزش بانوان مازندران گفت: حدیث وارسته در کبدی، هانیه رستمیان در تیراندازی، فاطمه برمکی در کوراش و سوگند سینکایی در ووشو نمایندگان ورزش بانوان استان در این رقابت‌ها بودند.

وی افزود: حدیث وارسته مدال نقره کبدی و هانیه رستمیان، فاطمه برمکی و سوگند سینکایی به‌ترتیب در تیراندازی، کوراش و ووشو سه مدال برنز برای کشور کسب کردند.

مسئول ورزش بانوان مازندران گفت: همچنین صدیقه دریایی به عنوان مربی ووشو و افروز علی‌نژاد به عنوان داور ژیمناستیک در کنار تیم‌های ملی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشتند.

عرب افزود: کسب چهار مدال توسط چهار ورزشکار اعزامی مازندران، حاصل سال‌ها تلاش ورزشکاران و مربیان و حمایت خانواده‌ها، هیأت‌های ورزشی، فدراسیون‌ها و مجموعه ورزش استان است.

وی گفت: این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای برای دختران ورزشکار مازندران باشد تا با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب، مسیر حضور در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را دنبال کنند.

مسئول ورزش بانوان مازندران، استعدادیابی، تقویت ورزش پایه، حمایت از مربیان و توسعه زیرساخت‌ها را از اولویت‌های ورزش بانوان استان برشمرد و افزود: تداوم حمایت و برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند زمینه حضور بیشتر بانوان مازندرانی در میادین آسیایی، جهانی و المپیک را فراهم کند.

عرب در پایان از تلاش چهار بانوی مدال‌آور، مربیان و خانواده‌های آنان و همچنین بانوان مازندرانی حاضر در بخش مربیگری و داوری قدردانی کرد.