رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح فشار‌های سنگین ناشی از تحریم ۲۷ شرکت مسافربری و آسیب‌های واردشده به رادار‌ها و باند‌های پروازی، از تلاش شبانه‌روزی برای حفظ تاب‌آوری صنعت هوایی و پیگیری بازگشت پرواز‌های منطقه‌ای به عمان و جمهوری آذربایجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، به تحلیل ابعاد فنی، دیپلماتیک و عملیاتی صنعت هوانوردی کشور در شرایط تحریم و تحولات اخیر پرداخت.

وی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله تحریم‌های صنعت هوایی اظهار کرد: دشمنان با عزم راسخ به دنبال زمین‌گیر کردن چرخه پروازی کشور بوده‌اند؛ اما استمرار پروازها در تمام این سال‌ها اثبات کرده که این صنعت علی‌رغم تمامی تهدیدها و محدودیت‌های فضا و ناوگان، با قدرت و اتکا به توان تخصصی داخلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ایمنی پروازها خط قرمز است؛ تسلیم هیچ فشاری نمی‌شویم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه استانداردهای پروازی قابل مصالحه نیستند، تصریح کرد: از نخستین روز فعالیت در سازمان هواپیمایی، اصل اساسی ما صیانت از ایمنی بوده و در این مسیر از هیچ استانداردی عدول نخواهیم کرد. هیچ‌گونه فشار یا فضاسازی رسانه‌ای نمی‌تواند در تصمیم حاکمیتی سازمان برای جلوگیری از پرواز هواپیماهای فاقد استاندارد خللی ایجاد کند؛ تنها ملاک ما، رعایت دقیق چک‌ها و الزامات صلاحیت پروازی (Airworthiness) است.

وی در خصوص مکاتبات شرکت‌های هواپیمایی با دولت درباره برخی تایپ‌های پروازی یادآور شد: تاکنون هیچ‌یک از ارکان دولت دستوری مبنی بر پرواز یا توقف پرواز تایپ خاصی صادر نکرده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها منحصراً در چارچوب ضوابط نظارتی و استانداردهای تخصصی هوانوردی انجام می‌گیرد.

آخرین وضعیت ناوگان MD در کشور: ۴۱ فروند فعال و دارای صلاحیت پروازی

شیرودی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره پرونده ناوگان هواپیماهای MD گفت: در حال حاضر مجموعاً ۵۴ فروند هواپیمای MD در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴۱ فروند به‌طور کامل عملیاتی بوده و در خطوط پروازی فعالیت دارند.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری بیش از سه سال است که صلاحیت پروازی و ایمنی این ناوگان را از طریق صدور بخشنامه‌ها و بازرسی‌های مستمر زیر ذره‌بین قرار داده است و هر فروندی که دستورالعمل‌های ایمنی و استانداردهای تعیین‌شده را پاس کند، اجازه پرواز خواهد داشت.

پیگیری حقوقی در ایکائو علیه محدودیت‌های هوایی جمهوری آذربایجان

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح روند بازگشت خطوط بین‌المللی خاطرنشان کرد: پس از تحولات اخیر، با پیگیری‌های فشرده دیپلماتیک، پروازها به مقصد کشور عراق مجدداً برقرار شد و هم‌اکنون نیز مذاکرات برای ازسرگیری پروازها به عمان در جریان است.

وی درباره اقدام یک‌جانبه باکو تأکید کرد: به دلیل اینکه اعمال محدودیت پروازی از سوی جمهوری آذربایجان بدون اخطار و اطلاع‌رسانی قبلی صورت گرفت، سازمان هواپیمایی کشوری مراتب اعتراض رسمی خود را در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) ثبت کرده و پاسخگویی طرف مقابل را خواستار شده است. این موضوع در نشست ماه آینده ایکائو نیز تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

اختلاف مالی فرودگاهی در پرونده کاسپین

شیرودی در پاسخ به سؤالی پیرامون وضعیت شرکت هواپیمایی کاسپین گفت: موضوع مربوط به اختلاف‌نظر مالی در حوزه خدمات فرودگاهی است که هر دو طرف مدعی مطالبات حدود ۳ میلیون دلاری هستند. هواپیمای مدنظر ملکی نبوده و به‌صورت اجاره‌ای در اختیار این شرکت است که با رایزنی‌های حقوقی و فنی به‌زودی برطرف خواهد شد.

تاب‌آوری شبکه پروازی پس از تحریم ۲۷ ایرلاین و آسیب به باندها و رادارها

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بر شبکه زیرساختی کشور گفت: در جریان درگیری‌های اخیر، برخی زیرساخت‌های کلیدی هوانوردی از جمله رادارها و باندهای فرودگاهی هدف قرار گرفتند و از سوی دیگر تحریم ناعادلانه ۲۷ شرکت مسافربری، تردد مسافران را با چالش مواجه کرد. با این حال اجازه ندادیم شریان هوایی کشور مسدود شود.

وی با اشاره به علل بروز برخی تأخیرها بیان کرد: بخشی از تاخیرها ناشی از صدمات واردشده به سامانه‌های راداری، زیرساخت‌ها و تنگنای دسترسی به قطعات است؛ اما متخصصان صنعت با تمام توان در حال بازسازی، ارتقا و بهسازی این زیرساخت‌ها هستند تا خدمت‌رسانی به هم‌وطنان با بالاترین سطح ایمنی ممکن استمرار یابد.