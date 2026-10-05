به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به خسارت‌های سنگین استخراج غیرمجاز رمزارز به اقتصاد و صنعت برق کشور گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز و ۱۷ هزار مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور شناسایی و کشف شده است.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار به سرمایه کشور خسارت وارد می‌کند، افزود: با توجه به پایین بودن قیمت برق در ایران و پرداخت یارانه انرژی، برخی افراد سودجو با استفاده از دستگاه‌های قاچاق و فرسوده که مصرف برق بالایی دارند، اقدام به استخراج غیرمجاز رمزارز می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود حاصل از فعالیت هر دستگاه ماینر در شرایط فعلی می‌تواند به حدود ۴۵ میلیون تومان در ماه برسد و همین حاشیه سود بالا موجب شده است برخی افراد به سمت این فعالیت غیرقانونی گرایش پیدا کنند.

وی با اشاره به ورود برخی واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری به فعالیت غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: در مواردی مشاهده شده است که برخی واحد‌های تولیدی به جای انجام فعالیت اصلی خود، سوله یا محل تولید را در اختیار استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز قرار داده‌اند.

خلأ قانونی، چالش اصلی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های مهم در این زمینه را خلأ‌های قانونی دانست و تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، بازگشت دستگاه‌های ماینر کشف‌شده به چرخه فعالیت غیرمجاز است. دستگاه‌ها پس از کشف و ضبط، در برخی موارد به مراکزی مانند اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند، اما به دلیل نبود سازوکار قانونی مناسب، امکان بازگشت این تجهیزات به مسیر قبلی وجود دارد.

وی بیان کرد: دستگاهی که به عنوان ابزار تخلف کشف و ضبط شده است، نباید دوباره به همان چرخه بازگردد و لازم است قانون در این زمینه به‌صورت شفاف تعیین تکلیف کند.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به درگیری برخی متخلفان با ضابطان و مأموران اجرایی گفت: خلأ قانونی و نبود برخورد بازدارنده موجب شده است برخی افراد در برابر مأموران و ضابطان، مقاومت و حتی با آنها درگیر شوند؛ بنابراین باید ضمانت‌های اجرایی و مجازات‌های متناسب برای این تخلفات پیش‌بینی شود.

وی، طولانی بودن فرآیند رسیدگی قضایی را از دیگر مشکلات موجود بیان کرد و گفت: در شرایط فعلی، دستگاه‌های مسئول باید مسیر‌های حقوقی و قضایی طولانی را طی کنند تا بتوانند با متخلفان برخورد کنند. این فرآیند باید اصلاح و کوتاه شود تا برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز با سرعت و قاطعیت بیشتری انجام گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برخورد با متخلفان تکراری افزود: افرادی که پس از یک بار کشف و برخورد، دوباره به استخراج غیرمجاز رمزارز روی می‌آورند، باید با برخورد شدیدتر و بازدارنده مواجه شوند.

وی درباره استفاده غیرقانونی از ظرفیت واحد‌های تولیدی گفت: باید برای واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری که به جای فعالیت تولیدی، محل خود را در اختیار استخراج‌کنندگان غیرمجاز قرار می‌دهند، سازوکار قانونی مشخصی در نظر گرفته شود.

کاهش ۳ درصدی مصرف برق با همراهی مردم

محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: برای دومین سال پیاپی در تابستان امسال، با کمک مردم توانستیم حدود ۳ درصد از میزان تقاضا و مصرف برق را کاهش دهیم. سال ۱۴۰۳ در تابستان با رشد ۸.۶ درصدی مصرف برق مواجه بودیم و کاهش مصرف امسال کمک قابل توجهی به مدیریت شرایط کرد.

وی با اشاره به شرایط ناترازی شبکه برق کشور اظهار کرد: پیش از این با ناترازی مواجه بودیم و در جریان جنگ، دشمن عامدانه زیرساخت‌های انرژی کشور را مورد هدف قرار داد، اما با وجود این شرایط توانستیم میزان ناترازی را به حدود ۱۰ هزار مگاوات برسانیم.

اله‌داد ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان محدودیت‌ها در همه تعرفه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشت. در بخش خانگی، محدودیت‌ها ۷۶ درصد کمتر از سال گذشته بود و در بخش صنعت شاهد کاهش ۳۶ درصدی محدودیت‌ها بودیم.

مدیرعامل توانیر با اشاره به خسارت‌های واردشده به نیروگاه‌ها گفت: حدود ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت و در کنار آن، به دلیل آسیب به زیرساخت‌های حوزه‌های پتروشیمی و فولاد، مجبور شدیم نیاز برق این بخش‌ها را تأمین کنیم. به عنوان نمونه، تنها در بخش پتروشیمی حدود ۷۰۰ مگاوات برق تأمین شد؛ در حالی که سال گذشته نه تنها به این بخش برق نمی‌دادیم، بلکه در برخی موارد برق مازاد آنها را دریافت می‌کردیم.

وی با بیان اینکه در دوره جنگ حدود ۲ هزار نقطه از شبکه یک میلیون کیلومتری صنعت برق کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم آسیب دید، گفت: با وجود این شرایط، شاخص‌های فنی شبکه امسال وضعیت مناسبی داشت.

اله‌داد با اشاره به خاموشی‌ها و فروپاشی شبکه برق در برخی کشور‌های منطقه گفت: در سه ماه گذشته در بسیاری از کشور‌های همسایه، از جمله عراق و پاکستان که شبکه‌های ضعیف‌تری دارند، و همچنین گرجستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان، مواردی از فروپاشی شبکه برق رخ داد.

بازگشت حدود ۶ میلیارد کیلووات ساعت برق به مدار

مدیرعامل توانیر با اشاره به اجرای طرح ملی کاهش تلفات انرژی تصریح کرد: از ابتدای امسال حدود ۳ هزار مگاوات بار غیرمجاز از شبکه شناسایی و مدیریت شد؛ بار‌هایی که بدون تجهیزات اندازه‌گیری مناسب از برق استفاده می‌کردند. بخشی از این مصرف مربوط به استخراج غیرمجاز رمزارز، بخشی مربوط به ویلاها، تالار‌ها و واحد‌های خارج از محدوده شهری و روستایی و بخشی ناشی از کنتور‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری معیوب بود.

وی افزود: حاصل اجرای این طرح، احیای حدود ۶ میلیارد کیلووات ساعت برق تلف‌شده قبلی بود.

اله‌داد با اشاره به کاهش تلفات شبکه تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته حدود ۲ درصد از تلفات شبکه کاهش یافته که این میزان معادل مصرف برق یک استان متوسط مانند قزوین یا مرکزی است و رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.

مدیرعامل توانیر گفت: تلفات شبکه توزیع برق که پیش از این حدود ۱۱ درصد بود، اکنون به کمتر از ۹ درصد رسیده است.