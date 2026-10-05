به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط کشور، ضرورت دارد؛ دولت برای قانون بودجه سال جاری لایحه اصلاحی بدهد. نکته مهمتر این است که در لایحه اصلاحی بایستی مسائل معیشتی مردم همچون کالابرگ و همچنین تقویت بودجه دفاعی مدنظر قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما در مجلس این مسائل را مورد بررسی قرار داده‌ایم و جدول آن تنظیم شده، اما باید در این باره دولت لایحه بدهد.

رشیدی خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی همکاری برای تصویب اصلاح قانون بودجه با دولت را دارد و در این زمینه با قوه مجریه همراهی می‌کند.

وی افزود: مجلس بار‌ها بر ضرورت ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه برای تقویت بودجه دفاعی و همین‌طور تخصیص بودجه بیشتر برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید کرده است، اما هنوز دولت در این باره لایحه‌ای ارائه نکرده است.