مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری با تأکید بر اهمیت دشمن‌شناسی، گفت: اگر دشمن‌شناسی ما تقویت شود و به حیله‌ها و راه‌های دشمن برای تطمیع و تخریب کشور توجه کنیم، می‌توانیم عزت‌مداری را در زندگی فردی و اجتماعی خودمان امتداد دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین آیت عادلی‌نژاد اظهار کرد: دو عامل مهم و اساسی باعث شد تا رزمندگان با جان و دل از فرماندهان و رهبری شهید پیروی و در اوج کمبود‌ها عزت و کرامت را حفظ کنند.

وی افزود: عامل اول، ریشه در باور‌های دینی رهبری و فرماندهان شهید ما داشت. خدای تبارک و تعالی زندگی مؤمنانه را زندگی عزتمندانه تعریف کرده است. درسی که اهل‌بیت (ع) و قیام سیدالشهدا (ع) به ما آموخت، این بود که انسان مؤمن عزت خود را حفظ و در برابر فشار‌ها استقامت می‌کند و تسلیم نمی‌شود. این باور دینی و اعتقاد ایمانی که برخاسته از اعتقادات دینی رهبری شهید و فرماندهان شهید بود، باعث شد آنها در این مسیر قرار بگیرند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با اشاره به عامل دوم، بیان کرد: عامل دوم، تجربه تاریخی بود که رهبری شهید و فرماندهان داشتند. تجربه تاریخی نشان داده اگر در برابر دشمن عقب‌نشینی کنیم، کوتاه بیاییم یا نرمش نشان دهیم، دشمن دست از دشمنی خود برنمی‌دارد. تجربه تقریباً پنج دهه‌ای انقلاب اسلامی این را تصدیق و فرمایشات رهبری را تأیید می‌کند.

وی افزود: حتی موارد پیش از انقلاب اسلامی، مانند کودتای ۱۳۳۲، نشان داده هر جا در برابر دشمن نرمش و عقب‌نشینی صورت گرفت، او یک گام جلوتر آمده است؛ لذا این تجربه متراکم تاریخی که بزرگان ما در برابر دیدگان خود داشتند، باعث شد حیات عزتمندانه و مبارزه عزتمندانه را بر زندگی ذلیلانه ترجیح دهند.

عادالی‌نژاد گفت: حفظ عزت‌مداری یک عامل بسیار مهم دارد و آن هم دشمن‌شناسی است. اگر دشمن را به خوبی بشناسیم، عزتمندانه و قدرتمندانه در برابر او می‌ایستیم، چون دشمن از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی افزود: امروز مکرراً در صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور خبیث آمریکا، می‌بینیم که او به صراحت از تسلیم شدن ملت ایران صحبت می‌کند. ممکن است در ظاهر سخن از مذاکره بگویند، اما همه دنیا می‌داند منظور او از مذاکره، تسلیم شدن است؛ یعنی همان نسخه‌ای که در ونزوئلا دنبال کرد. تسلیم شدن هم چیزی جز غارت و استعمار کشور‌ها به دنبال ندارد. خود رئیس‌جمهور خبیث آمریکا تصریح کرد که ما ونزوئلا را برای نفتش می‌خواهیم و امروز در سخنرانی‌های خود آن را به عنوان یک دستاورد مطرح می‌کند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان بیان کرد: ملت ایران ریشه در عمق تاریخ دارد و عزتمندانه زندگی کرده است. قیام‌های متعددی از قیام‌های پیش از اسلام گرفته تا بعد از اسلام در تاریخ ما وجود دارد که نشان می‌دهد ملت ایران عزیزاند و اهل خفت و خواری نیستند. این ملت در مکتب سیدالشهدا (ع) پرورش پیدا کرده است و اگر دشمن‌شناسی ما تقویت شود و به حیله‌ها و راه‌های دشمن برای تطمیع و تخریب کشور توجه کنیم، می‌توانیم عزت‌مداری را در زندگی فردی و اجتماعی خودمان امتداد دهیم.

وی افزود: آن موقع باور می‌کنیم و ایمان می‌آوریم که حتی اگر در برابر دشمن عقب‌نشینی کنیم، او مشکلات و مسائل ما را حل نخواهد کرد. با تکیه بر ایمان به خدا و ظرفیت‌های داخلی، ان‌شاءالله مسائل حل خواهند شد.

نقش مردم در حماسه‌آفرینی بیش از ۲۰۰ شب حضور در خیابان‌ها

عدالی‌نژاد گفت: مردم با بیش از دویست شب حضور در خیابان‌ها و تجمع‌های مردمی حماسه ماندگاری آفریدند. شاید همه علاقه‌مندان و دغدغه‌مندان انقلاب اسلامی نگران آینده انقلاب بعد از رهبری شهید بودند، اما صحنه‌گردان اصلی خدای تبارک و تعالی بود. صحنه را به گونه‌ای خلق و طراحی کرد که ملت به میدان آمد و بسیاری از طراحی‌هایی که دشمن انجام داده بود را نقش بر آب کرد.

چگونه این حماسه را به نسل امروز منتقل کنیم؟

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خوزستان با اشاره به راه‌های حفظ و انتقال این حماسه، اظهار کرد: در چنین شرایطی، اگر بخواهیم این حماسه را حفظ کنیم و به نسل امروز منتقل کنیم، چند کار می‌توان انجام داد. نکته اول این است که مسئولین قدر مردم را بدانند و در برابر ملتی که بیش از دویست شب در میدان حضور دارد، با عزت، بزرگی و عظمت سخن بگویند. در برابر دشمن که به هیچ اصل و ارزشی پایبند نیست، از موضع ضعف سخن نگویند.

وی افزود: آنها نماینده مردم بزرگی هستند که نشان دادند عزت، عظمت و بزرگی آنها را از مسیر اصلی خودشان جدا نخواهد کرد؛ لذا مسئولین باید به پشتوانه این ملت و به پشتوانه قدرت لایزال الهی، از موضع قدرت سخن بگویند. سخن گفتن از موضع ضعف باعث می‌شود دشمن طمع کند.

عادالی‌نژاد بیان کرد: دومین کاری که مسئولین باید انجام دهند و همه باید به آن توجه کنیم، پرهیز از دوقطبی‌هاست. دوقطبی‌هایی که می‌تواند باعث شود قدرت ملت ایران تضعیف، تحلیل و کم‌رنگ شود. هر کسی در هر مسئولیت و جایگاهی که حضور دارد، باید توجه کند که سخن، تصمیم، کلام و منش او به دوقطبی‌ها دامن نزند.

وی در ادامه گفت: آنچه رهبری شهید و امام مکرر مطرح کردند، خدمت به مردم است. این باعث می‌شود ان‌شاءالله این حماسه‌ها استمرار پیدا کند.