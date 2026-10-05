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رئیس سازمان بهزیستی کشور در اصفهان گفت: سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت برای استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی جذب خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: دفترچه این آزمون منتشر شده و افراد واجد شرایط تا روز سهشنبه فرصت ثبتنام دارند.
وی افزود: در این آزمون سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت برای استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی جذب خواهند شد و آزمون مربوطه نیز ۲۸ آبان برگزار میشود.
وی از افراد دارای معلولیت واجد شرایط خواست از فرصت باقیمانده برای ثبتنام در این آزمون استفاده کنند.