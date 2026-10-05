به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: دفترچه این آزمون منتشر شده و افراد واجد شرایط تا روز سه‌شنبه فرصت ثبت‌نام دارند.

وی افزود: در این آزمون سه هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت برای استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی جذب خواهند شد و آزمون مربوطه نیز ۲۸ آبان برگزار می‌شود.

وی از افراد دارای معلولیت واجد شرایط خواست از فرصت باقی‌مانده برای ثبت‌نام در این آزمون استفاده کنند.