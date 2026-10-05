به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب ، نخستین‌بار در گیلان سال ۱۳۷۶ با حضور پروفسور مجید سمیعی و ۲۰ نفر از جراحان بین‌المللی این رشته در زیباکنار و در سال ۱۳۸۹ توسط جراحان مغز و اعصاب گیلان در هتل رامسر با حضور جراحان مغز و اعصاب داخلی و خارجی برگزار شد گفت: امسال، رشت پس از حدود ۴۰ سال برای دومین بار میزبان این رویداد مهم علمی خواهد بود.

محمد تقی آشوبی افزود: کنگره بین المللی جراحان مغز و اعصاب کشور از فردا ۱۴ تا ۱۶ مهرماه در رشت برگزار خواهد شد.