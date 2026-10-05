آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه فاطمیه خواهران شهرستان نظرآباد البرز برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر اهمیت تربیت دینی، ارتقای سطح علمی طلاب و نقش بانوان در ترویج معارف اسلامی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما البرز ، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، امام جمعه شهرستان نظرآباد، در این آیین با تأکید بر جایگاه علم‌آموزی و تربیت دینی در جامعه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه برای تبیین معارف اسلامی و تقویت باورهای دینی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل آینده، فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران را در پرورش بانوان آگاه، متعهد و آشنا با آموزه‌های اسلامی حائز اهمیت دانست.

خانم رنجبر، مدیر حوزه علمیه فاطمیه خواهران شهرستان نظرآباد نیز در این مراسم، آغاز سال تحصیلی جدید را فرصتی برای استمرار فعالیت‌های آموزشی، تربیتی و پژوهشی طلاب عنوان کرد و بر اهمیت تلاش علمی، تهذیب نفس و ارتقای توانمندی‌های دینی و فرهنگی بانوان طلبه تأکید کرد.

وی همچنین نقش حوزه‌های علمیه خواهران را در ترویج فرهنگ اسلامی، پاسخ‌گویی به نیازهای اعتقادی جامعه و گسترش معارف دینی در خانواده‌ها و محیط اجتماعی مهم دانست.