رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه کشور در اقتصاد فضایی گفت: رقابت کشور‌ها در عرصه فضا دیگر تنها به پرتاب ماهواره محدود نیست و حضور در بازار خدمات فضایی، توسعه بخش خصوصی و تدوین قوانین جامع فضایی از موضوعات اساسی این حوزه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به تحولات حوزه فضا افزود: کشور‌ها امروز علاوه بر توسعه فناوری‌های فضایی، به دنبال کسب سهم از بازار و استفاده اقتصادی از ظرفیت‌های این حوزه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی به صنعت فضایی گفت: دولت باید به عنوان مشتری خدمات فضایی نقش خود را ایفا کند و زمینه برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی و شکل‌گیری بازار واقعی این صنعت فراهم شود.

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین حقوق فضایی را یکی از موضوعات مهم و نیازمند توجه بیشتر در کشور دانست و گفت: در برخی کشور‌ها از جمله چین، آموزش و پژوهش تخصصی در حوزه حقوق فضا دنبال می‌شود، اما ایران هنوز در زمینه تربیت نیروی متخصص و تدوین قوانین جامع فضایی با خلأ‌هایی مواجه است.

شکریه با اشاره به معاهدات بین‌المللی، موضوع ثبت اشیای فضایی و مسئولیت کشور‌ها در این حوزه افزود: برای حضور فعال و مؤثر ایران در عرصه بین‌المللی فضا، باید ظرفیت‌های حقوقی و کارشناسی کشور در این زمینه تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها، ابراز امیدواری کرد با تقویت جایگاه سازمان فضایی ایران و توسعه همکاری میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی، توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری و اقتصاد فضایی بیش از گذشته فعال شود.

دکتر شکریه تأکید کرد: آینده صنعت فضا تنها در پرتاب خلاصه نمی‌شود و ایران برای دستیابی به سهم مناسب از اقتصاد فضایی، باید هم‌زمان در حوزه فناوری، بازار و حقوق فضایی حضور فعال داشته باشد.