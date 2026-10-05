سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به تناقض‌گویی مقامات آمریکایی درباره قیمت سوخت و وضعیت تنگه هرمز، این ادعا‌ها را بخشی از جنگ روانی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خواند و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی در جنگ «تاب‌آوری» آمادگی کامل دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن قشقاوی در تشریح وضعیت اقتصادی آمریکا و ادعا‌های مقامات کاخ سفید درباره کنترل قیمت نفت گفت: مقامات آمریکایی در خصوص میزان نفت و قیمت آن دچار تناقض‌گویی‌های شدید هستند؛ به‌طوری‌که گاهی از رشد ۳۰ درصدی و گاهی از ارقام بالای ۷۵ درصد سخن می‌گویند. واقعیت بازار، اما نشان می‌دهد که علیرغم آزادسازی ذخایر استراتژیک بنزین و گازوئیل در آمریکا و اروپا، قیمت نفت همچنان در سطوح بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به وضعیت تنگه هرمز تصریح کرد: اینکه ادعا می‌شود تنگه هرمز باز است و محموله‌ها به صورت عادی عبور می‌کنند، با واقعیت‌های فنی فاصله دارد. در حال حاضر هزینه‌های لجستیکی آمریکا برای اسکورت و انتقال نفت، گاهی از ارزش محموله‌های نفتی فراتر می‌رود. این اقدامات تنها یک نمایش روانی در آستانه انتخابات است و کسانی که اقتصاد نفت را درک می‌کنند، می‌دانند که این ادعا‌ها فاقد پشتوانه فنی است.

قشقاوی با اشاره به نارضایتی گسترده در آمریکا گفت: برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر عدم توجه به انتخابات، وی در حال حاضر به کمپین‌های انتخاباتی روی آورده است. جالب اینجاست که در ایالت‌هایی نظیر تگزاس که ۴۰ سال دژ سنتی جمهوری‌خواهان بوده، نظرسنجی‌ها از وضعیت متزلزل آنها حکایت دارد که عامل اصلی آن بحران‌های اقتصادی است.

وی با اشاره به نارضایتی ۶۷ درصدی مردم آمریکا از جنگ با ایران اظهار داشت: متوسط قیمت بنزین و گازوئیل (که مستقیماً با معیشت و کشاورزی مرتبط است) به شدت افزایش یافته و تأثیرات ویرانگر آن در فصل کشت، ماه‌های آینده در آمریکا مشخص خواهد شد.

نماینده مجلس با اشاره به ماهیت «جنگ وجودی» که غرب علیه ایران آغاز کرده است، گفت: برخی تحلیل‌ها تقلیل‌گرایانه بوده و تصور می‌کنند هدف تغییر رژیم است، اما اسناد و گفته‌های صریح حامیان ترامپ از جمله نقل‌قول‌هایی از تاکر کارلسون نشان می‌دهد که هدف نهایی، تجزیه و نابودی اصل کشور ایران است.

قشقاوی در پایان تأکید کرد: مردم ایران با وجود تمام مشکلات و تنگنا‌های معیشتی، به خوبی ماهیت این جنگ وجودی را درک کرده‌اند. برخلاف مهاجمان که دچار استیصال هستند، مدافعان این مرز و بوم با انسجام کامل و با حضور نیرو‌های بسیج و جان‌فداها، برای صیانت از کشور در آمادگی کامل به سر می‌برند و این نبرد، در نهایت به «جنگ تاب‌آوری» ختم خواهد شد که پیروزی آن متعلق به ملت ایران است.