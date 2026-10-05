بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، در ادامه تسهیل پیوند ترانزیتی پایتخت به بنادر جنوبی کشور و کاهش استهلاک ناوگان تجاری، عملیات نوسازی رویه آسفالت و بهسازی مقاطع کلیدی راهگذر‌های ترانزیتی ده‌گانه کشور شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۱۰ راهگذر اصلی و راهبردی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، دو راهگذر کلیدی «تهران - بوشهر» و «تهران - بندرعباس» به عنوان شریان‌های اصلی تبادل کالا و ترانزیت بار، هم‌اکنون تحت عملیات گسترده نوسازی و ارتقای کیفی رویه جاده‌ای قرار دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، بهسازی محورهای استراتژیک این مسیرها به طول مجموع ۶۹۰ کیلومتر شامل محورهای «اصفهان - تهران»، «اصفهان - شیراز» و «اردستان - کاشان» در دستور کار قرار گرفته است.

در همین چارچوب، برای ارتقای کیفی محورهای «کاشان – بادرود – اردکان» و جاده قدیم کاشان به طول مجموع ۳۹۰ کیلومتر که بخش پرترددی از کریدور تهران - بندرعباس را تشکیل می‌دهد، اقدامات فنی متعددی به مرحله اجرا درآمده است.

در نخستین گام از این طرح ترانزیتی، عملیات بهسازی و اجرای روکش آسفالت قطعه اول این محور شریانی حدفاصل «کاشان - بادرود» به طول ۵۰ کیلومتر به زودی آغاز خواهد شد. این پروژه با برآورد ۱۱۰ هزار تن آسفالت و سرمایه‌گذاری افزون بر ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود تا ضمن افزایش ایمنی تردد ناوگان سنگین تجاری، موجب تسهیل جریان بار و کاهش زمان سیر در محورهای پیونددهنده بنادر جنوبی به مرکز کشور گردد.