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پیکر آیت الله علی محمد انوری از یاران وفادار رهبر شهید انقلاب و استاد اخلاق امروز بر روی دستان مردم دارالعباده یزد تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، پیکر آیت الله انوری از مدرسه علمیه مصلی یزد به سمت امامزاده جعفر تشییع و به خاک سپرده شد.
آیتالله علی محمد انوری، عمری را به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه قم و یزد گذرانده و از محضر علمای زیادی، چون حضرات آیات عظام بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی، محقق داماد، بهاءالدینی و ... بهرهمند شد و سپس برای تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع و ترویج معارف الهی و حکمت ناب اسلام راهی شهر و دیار خویش شد.
وی، علاوه بر کرسی تدریس در حوزه علمیه، در منصب امامت جمعه شهرهای مختلف یزد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، کرسی قضاوت و سنگر جهاد در جبهههای جنگ حق علیه باطل حضور داشته، خود را خدمتگزار به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و ذرهای از مسیر ولایت و حمایت از رهبری انقلاب کوتاهی نکرد.
از ویژگیهای فراموشنشدنی وی، زهد و بی رغبتی به دنیا، ساده زیستی، مردم داری و صراحت لهجه ایشان در دفاع از حق و حقیقت بود.