



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم که قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، پیکر آیت الله انوری از مدرسه علمیه مصلی یزد به سمت امامزاده جعفر تشییع و به خاک سپرده شد.

آیت‌الله علی محمد انوری، عمری را به تحصیل و تدریس در حوزه علمیه قم و یزد گذرانده و از محضر علمای زیادی، چون حضرات آیات عظام بروجردی، امام خمینی، علامه طباطبایی، محقق داماد، بهاءالدینی و ... بهره‌مند شد و سپس برای تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع و ترویج معارف الهی و حکمت ناب اسلام راهی شهر و دیار خویش شد.

وی، علاوه بر کرسی تدریس در حوزه علمیه، در منصب امامت جمعه شهر‌های مختلف یزد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، کرسی قضاوت و سنگر جهاد در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور داشته، خود را خدمتگزار به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی دانسته و ذره‌ای از مسیر ولایت و حمایت از رهبری انقلاب کوتاهی نکرد.

از ویژگی‌های فراموش‌نشدنی وی، زهد و بی رغبتی به دنیا، ساده زیستی، مردم داری و صراحت لهجه ایشان در دفاع از حق و حقیقت بود.