زورخانه خیرساز روضة‌العباس با حضور رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در شیراز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در مجمع عمومی هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی استان فارس حضور یافت و زورخانه خیرساز روضة‌العباس را که با صرف افزون بر ۳ میلیارد ریال ساخته شده است ، افتتاح کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی همچنین در بازدید از طرح بزرگ باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی شیراز، این مجموعه را از نظر طراحی و امکانات در سطح کشور و جهان بی‌نظیر توصیف و بر برخورداری آن از استانداردهای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

سردار مهرعلی باران‌چشمه در بازدید از این طرح کلان اظهار داشت: برای نخستین‌بار در کشور، زورخانه‌ای ساخته می‌شود که به صندلی‌های استاندارد تماشاگران مجهز است و از این نظر در سطح کشور نظیری ندارد.

طرح باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای شیراز در ضلع جنوبی باغ جنت و در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در حال ساخت است.

زیربنای زورخانه سرپوشیده این مجموعه ۱۹۰۰ مترمربع و ظرفیت تماشاگران آن هزار نفر پیش‌بینی شده است. اعتبار اجرای این طرح ۷۵۰ میلیارد تومان و مدت زمان اجرای آن ۳۰ ماه تعیین شده است.

این مجموعه شامل گودهای زورخانه محلی و ملی، موزه تخصصی پهلوانی با زیربنای یک‌هزار مترمربع، زورخانه اصیل به مساحت ۴۰۰ مترمربع و فضاهای جانبی از جمله نگارخانه، کافه‌ و چای‌خانه با چشم‌انداز باغ است.