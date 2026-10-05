مدیر جهاد کشاورزی دزفول بر ضرورت توجه به هشدار‌های هواشناسی و وقوع ال نینو تاکید و به کشاورزان توصیه کرد تقویم کشت را براساس هشدار‌های هواشناسی تنظیم و برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده بیان کرد: براساس بررسی‌های هواشناسی، پدیده ال نینو یک پدیده طبیعی است و موجب گرم شدن دوره‌ای سطح آب‌ها در مناطق شرقی و مرکزی اقیانوس آرام می‌شود و همین موضوع بر آب و هوای سراسر دنیا تاثیر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه دوره‌های ال نینو ۲ تا پنج سال یکبار با شدت متفاوت اتفاق می‌افتند، افزود: این پدیده می‌تواند با تغییر الگو‌های گردش جو و اقیانوس بر شرایط آب و هوایی مناطق مختلف از جمله الگوی بارش و دما در ایران نیز اثر بگذرد لذا هرگونه تصمیم گیری در حوزه کشاورزی باید براساس پیش‌بینی رسمی و به روز هواشناسی انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول اظهارکرد: ال نینو می‌تواند موجب وقوع سیلاب شدید، از بین رفتن محصولات کشاورزی در بخش‌های زراعت، باغبانی، صنایع تبدیلی و دام و ایجاد بحران‌های اقلیمی و تغییر رفتار بارش‌ها شود و چالش‌های مدیریتی در زمان کاشت، داشت و برداشت شود.

قمرزاده ادامه داد: ال نینو همچنین می‌تواند موجب ناهنجاری‌های دمایی، فرسایش آبی و ایجاد خسارت اقتصادی و زیست محیطی و دیگر چالش‌های اجتماعی شود.

وی از فرماندار و مسوولان شهرستان که به صورت مستمر نشست ستاد بحران برگزار کردند و برای جلوگیری از بروز خسارت در پی بارندگی‌های پیش‌بینی شده تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: ممکن است بارندگی‌ها به تاسیسات گلخانه‌ای، کندو‌های عسل، واحد‌های دامی و مزارع خسارت وارد کند بنابراین به کشاورزان توصیه می‌شود قبل از بارندگی نسبت به رصد و پاکسازی، لایروبی و بازگشایی انهار، کانال‌های مزارع و باغات اقدام کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول همچنین توصیه کرد کشاورزان از کشت و انبار کردن نهاده‌ها و استقرار تجهیزات در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط کم ارتفاع و در معرض آبگرفتگی خودداری و تراکتور، ادوات کشاورزی، پمپ آب و تجهیزات قابل حمل را از مسیر روان آب و حریم آب به مکان امن منتقل کنند.

قمرزاده تاکید کرد: کشاورزان از سمپاشی، محلول پاشی و کودپاشی پیش از بارش باران خودداری کنند تا درصورت بارش شدید باران دچار خسارت نشوند.

وی به باغداران نیز توصیه کرد نسبت به مهار و هرس شاخه‌های خشک، آسیب پذیر و ایمن‌سازی تاسیسات باغی اقدام کنند؛ زارعان نیز برای جلوگیری از مندابی آب و خفه شدن ریشه حتما مسیر‌های خروج آب را کنترل کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول به گلخانه‌داران و واحد‌های تولیدی نیز توصیه کرد نسبت به رصد و استحکام سازه، درب و پنجره، ناودان و اتصالات گلخانه‌ای اقدام و نقاط آسیب‌پذیر را ایمن کنند.

قمرزاده به واحد‌های گلخانه مستقر در مسیر سردشت توصیه کرد با توجه به اینکه این واحد‌ها در منطقه حادثه خیزی واقع شده‌اند نسبت به ایمن‌سازی اطراف گلخانه‌ها و هدایت مسیر آب اقدام کنند؛ دامداران، مرغداران و عشایر نیز از استقرار دام و چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مرتفع در زمان رعد و برق و بارندگی برای حفاظت از جان و دامهایشان پرهیز و اطراف جایگاه دام، زهکش مناسب برای خروج آب ایجاد کنند.

وی همچنین تاکید کرد: دامداران از عبور دام از رودخانه و مسیر‌های سیلابی به ویژه در زمان بارش و افزایش ناگهانی دبی جلوگیری کنند وعلوفه و خوراک دام را در محل سرپوشیده قرار دهند تا از کپک زدگی آنها جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول خاطرنشان کرد: زنبورداران کندو‌ها را از مسیل‌ها و سیلاب‌ها دور کنند و در مکان امن و درصورت امکان در مکان مرتفع قرار دهند و ذخیره غذایی برای کندو‌ها در صورت بارندگی و نداشتن شرایط پرواز زنبور‌ها داشته باشند.

قمرزاده بیان کرد: کشاورزان ودیگر بهره‌برداران حوزه کشاورزی پس از بارندگی وضعیت سلامت محصولات خود را رصد کنند، زیرا خطر طغیان بیبماری‌های قارچی مانند زنگ نیز وجود دارد.

وی در خصوص نخستین بارش پاییزی در دزفول نیز گفت: بارش در سطح شهر به صورت نقطه‌ای، مقطعی و تگرگ بود به طوریکه ۱۳ میلیمتر بارندگی در باغچه‌بان و ۹ میلیمتر در لیوس ثبت شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول افزود: امید است سالی پربار و بدون خسارت برای بهره برداران حوزه کشاورزی پیش رو داشته باشیم