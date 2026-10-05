نماینده ولی‌فقیه در مازندران بر نقش مدارس علمیه خواهران در تربیت بانوان اثرگذار در عرصه فرهنگی و آموزش بر محور ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس علمیه خواهران استان مازندران برگزار شد.

آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم گفت: مدارس علمیه خواهران باید بانوانی را تربیت کنند که رهبران و پرچمداران میدان نبرد فرهنگی باشند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دفاع مقدس افزود: روزی عنصر دلیری با مردان شناخته می‌شد، اما امروز بانوان در برخی عرصه‌ها از مردان سبقت می‌گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه انسان موجودی فرهنگی است، گفت: خدمات فرهنگی از بهترین و بالاترین خدمات است، اما هر فرهنگ مبتذل و غلطی را نمی‌توان به نام خدمت فرهنگی ترویج کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: حوزه‌های علمیه ناب‌ترین و اصیل‌ترین خدمات فرهنگی را ارائه می‌دهند و این فرهنگ در پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و جنگ‌های دوازده‌روزه و ماه رمضان نقش داشته است.

وی بر ضرورت حرکت مراکز آموزشی بر محور اسلام ناب و ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید کرد و گفت: حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مدارس باید آموزش و تربیت را بر این محور پیش ببرند و پایبندی به ارزش‌های دینی در مراکز علمی باید از همه‌جا پررنگ‌تر باشد.