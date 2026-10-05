دبیر علمی همایش «اقتصاد فضا، اکتشاف فضا» در هفته جهانی فضا گفت: با ورود بخش خصوصی، استفاده از قطعات تجاری و توسعه پرتابگر‌های ارزان‌تر، مسیر تجاری‌سازی صنعت فضا شتاب گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی نصیری‌سروی، دبیر علمی همایش «اقتصاد فضا، اکتشاف فضا» در هفته جهانی فضا، دبیر علمی همایش «اقتصاد فضا، اکتشاف فضا» در هفته جهانی فضا، با اشاره به رشد شتابان اقتصاد فضا گفت: بازار جهانی اقتصاد فضا که در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۶۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۸۶ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ به حدود یک تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار برسد.

نصیری‌سروی، ورود بخش خصوصی، کوچک‌سازی ماهواره‌ها، کاهش هزینه پرتاب و توسعه هوش مصنوعی را از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصاد فضا دانست و افزود: امروز فعالیت‌های فضایی دیگر صرفاً یک هزینه دولتی نیست، بلکه می‌تواند به منبع درآمد و پیشران توسعه اقتصادی تبدیل شود.

نصیری‌سروی گفت: در دهه‌های گذشته، فعالیت‌های فضایی عمدتاً در اختیار دولت‌ها و نهاد‌های حاکمیتی بود و پروژه‌ها هزینه‌بر و زمان‌بر بودند، اما با ورود بخش خصوصی، استفاده از قطعات تجاری و توسعه پرتابگر‌های ارزان‌تر، مسیر تجاری‌سازی صنعت فضا شتاب گرفته است.

دبیر علمی همایش هفته جهانی فضا با اشاره به تغییر رویکرد کشور‌های مختلف در حوزه فضا افزود: بخش خصوصی امروز در بسیاری از کشور‌ها به یکی از بازیگران اصلی صنعت فضایی تبدیل شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه از ارتباطات و خدمات ماهواره‌ای، به سمت کاربرد‌های گسترده‌تر در کشاورزی، مدیریت منابع، ارتباطات، انرژی و امنیت در حال حرکت است.

وی، استخراج منابع ارزشمند از ماه و سیارک‌ها را یکی از مسیر‌های آینده اقتصاد فضا عنوان کرد و گفت: در آینده، بخشی از درآمد‌های اقتصاد فضا می‌تواند از استخراج و انتقال منابع کمیاب و ارزشمند موجود در اجرام آسمانی تأمین شود.

نصیری‌سروی همچنین با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه علم و صنعت در حوزه شبیه‌سازی خاک ماه گفت: این دانشگاه با شناسایی نمونه‌های معدنی از ۳۱ معدن کشور، نمونه‌ای با حدود ۹۵ درصد شباهت به خاک واقعی ماه تولید کرده و در ادامه، آزمایش‌هایی برای پرورش گیاه و ساخت مصالح با استفاده از این خاک شبیه‌سازی‌شده انجام داده است.

وی تأکید کرد: اگر بخش خصوصی و ظرفیت‌های علمی کشور از امروز وارد اقتصاد فضا نشوند، در سال‌های آینده فاصله با کشور‌های پیشرو بیشتر خواهد شد.